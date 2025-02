BASTIDORES

Beijo de língua? Juliette revela cena quente cortada de clipe com Marina Sena

Cantora diz que retirou beijo para evitar acusações de queerbaiting

Durante uma entrevista no podcast da Foquinha, Juliette revelou que uma cena ousada foi cortada da edição final do clipe Quase Não Namoro, parceria com Marina Sena. A cantora contou que chegou a gravar um beijo de língua com a artista, mas decidiu retirar o momento antes do lançamento. >