PAREDÃO DECIDIDO

Gabriel é eliminado do BBB25 com 48,81 % dos votos

Produtor de eventos encerrou sua participação no reality da TV Globo

Elis Freire

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 23:43

Gabriel Yoshimoto foi eliminado do BBB25 Crédito: Divulgação / TV Globo

Na decisão do segundo paredão individual do BBB25, Gabriel Yoshimoto se deu mal. O produtor de eventos paulista, que entrou ao lado do amigo Maike, foi o mais votado pelo público para ser eliminado do reality da TV Globo. Ele recebeu 48,81% dos votos, contra 42,88% recebidos por Vitória Strada e 8,31% pela baiana Aline. >

Ele foi emparedado por ser o terceiro mais votado pela casa, com 3 votos recebidos na formação de paredão do último domingo (9). Já Aline, foi a escolhida pelo líder da semana, João Gabriel, e Diogo e Vitória foram o primeiro e segundo mais votado pelos brothers e sisters. Diogo, porém, se livrou da berlinda ao disputar a prova 'Bate e volta'.>

Mais quieto, porém cheio de posicionamento e boca suja dentro do quarto, Gabriel era um dos principais aliados de João Gabriel e João Pedro, os dois gêmeos da edição e claro, do amigo Maike. Na última semana, o jovem, que também é modelo, acabou discutindo com Diego Hypólito, pois o brother foi um dos três a votar para que ele fosse para a berlinda. >