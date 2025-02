ROTINA NORMAL

Raissa e Edy voltam a se apresentar no circo após o BBB25

Filha e pai foram a segunda dupla a ser eliminada do reality show

Com apenas 19 anos, Raissa compartilhou nas redes sociais uma foto com o figurino do show avisando que estava de volta com o seu número de arqueira no circo da família. O vídeo dela fazendo sua performance já tinha chamado a atenção dos fãs do reality. "Apresentação da arqueira", descreveu o perfil do circo.>