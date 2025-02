UIUIUI

'Quanto mais nudes, melhor', diz Agatha Moreira ao postar fotos com Rodrigo Simas completamente nus

Casal esquentou a web nesta terça (11) pela manhã

Elis Freire

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 17:23

Agatha Moreira e Rodrigo Simas completamente nus Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A atriz Agatha Moreira, namorada do também ator Rodrigo Simas, levou a web à loucura nesta terça (11) ao postar uma série de fotos dos dois completamente nus, para a campanha de uma marca. Elogiados por seus corpos sexys, as fotos foram postadas antes do 12h, o que levou a série de brincadeiras entre os internautas. >

"Não sei qual é minha foto favorita", "Gente, cedo cedo",, "Eu não aguento você não", escreveram vários internautas. "Que sonho", "Não sei qual é o mais sortudo", comentaram outros. "Gente, é meio-dia ainda", "Vocês gostam de humilhar o povo brasileiro com a beleza de vocês, né?", "Deus me livre, mas quem me dera", brincaram outros. >

A publicação já acumula mais de 360 mil curtidas e quase 7 mil comentários no Instagram. >

Veja fotos:>

Bissexualidade

Recentemente, a atriz Agatha Moreira falou sobre o relacionamento de anos com o também ator Rodrigo Simas. Ele, que é bissexual assumido, sempre é alvo de críticas, segundo a namorada.>

"A bissexualidade ainda é um tabu. É muito louco como as pessoas achavam que eu não sabia. Fiquei um pouco impressionada ao perceber que talvez falte diálogo nas relações delas. A bissexualidade ainda é muito invisibilizada, acompanhada por falas do tipo: "Está indeciso, não sabe o que quer, é gay enrustido, está com ela só de fachada". E eu penso: "Nossa, estamos há seis anos de fachada, é impressionante". Já é difícil manter o réu primário numa relação de amor verdadeiro, imagina seis anos de fachada (risos)", disse em entrevista ao O Globo.>