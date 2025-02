ASSISTA

Fala de Ana Maria Braga com funcionária revolta internet: 'Nojenta e mal educada'

A apresentadora do Mais Você teve uma atitude reprovada por internautas com a assistente durante intervalo do programa

Elis Freire

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 15:56

Ana Maria Braga Crédito: Globo

Um vídeo resgatado por internautas tem revoltado as redes sociais nesta terça (11). Nas imagens, a apresentadora do Mais Você Ana Maria Braga reclama com uma assistente durante o programa matinal, quando ela tenta limpar a famosa mesa de quitutes no intervalo da TV. >

A situação aconteceu quando Ana estava servindo bolo aos convidados e deixou cair farelo em cima da mesa. Prontamente, o assistente se aproxima para limpar. Porém, ao invés de aceitar a ajuda, a apresentadora deixou claro que não queria que a funcionária se metesse no imbróglio. “Sai daí! Não tem que limpar aqui não, limpa lá na sua casa, aqui limpo eu!”, disparou a loira.>

A cena resgatada de programas passados revoltou diversos usuários. A reação da apresentadora foi considerada grosseira e desnecessária. “Esqueceu que a câmera estava ligada. E tem muito babaca que dá audiência pra essa mulher”, disse um usuário no X. “Nojenta, mal educada”, comentou outra. “Todo mundo fala que essa Ana Maria é sem educação”, ressaltou um terceiro.>

Assista:>