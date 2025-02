VAI E VOLTA

'Me sinto respeitada', afirma Aline sobre relação com Diogo Almeida no BBB 25

Em conversa com Maike, a baiana defendeu o ator

Elis Freire

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 19:25

Aline Patriarca no BBB25 Crédito: Reprodução

Nesta sexta (8), em conversa com Maike na área externa da casa do BBB 25, Aline comentou sobre a relação dela com Diogo Almeida. A baiana elogiou a relação do ator com a mãe e argumentou que isso mostra que ele é um homem que tem respeito. Ela ainda chegou a afirmar que se sente respeitada pelo carioca. >

"Por mais que em alguns momentos, ele se pegue meio estressado e tal, eu vejo que isso justifica a maneira que ele me trata, entendeu? Pelo menos eu me sinto respeitada", analisou a ex-policial militar. Maike concordou e disse que o ator é "super respeitador".>

Aline especulou sobre uma possível relação fora da casa do BBB 25. "Eu estou seguindo meu coração, entendeu? A gente não volta para cá, aí nessa de lá fora, lá fora, depois é depois. Eu não sei o que vai acontecer agora, como vai ser lá fora. É capaz da gente virar brother, mas aqui dentro está rolando uma coisa legal, vamos ver, né? Mas eu também estou seguindo meu tempo", disse a sister.>