PROVAÇÕES

Gracyanne revela que quase desistiu do BBB25 e explica motivo

“Eu não aguentei. Chorei, chorei, chorei”, contou

Elis Freire

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 14:58

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou nesta sexta (7) que quase desistiu do BBB25, logo na primeira semana de reality. Em conversa com Dona Delma, que estava pensando em ir embora por conta do “Tá com Nada” (restrição máxima de alimentos na casa), a sister explicou por que também quase apertou o botão vermelho. >

Gracyanne contou que ao entrar no reality a restrição de alimentos mexeu com a sua cabeça, já que ela era acostumada com uma dieta hipercalórica fora de casa. A situação que mais mexeu com a ex de Belo foi ver todo mundo dividindo a comida do mercado igualmente na “Xepa”.>

“No primeiro dia que a gente começou com a divisão de comida e ficou aquela briga. Eu não aguentei. Chorei, chorei, chorei sozinha no banheiro. Eu quase fui tocar. E não era pela falta de comida, era pela sensação”, relatou Gracy para Delma, que entrou com o seu genro Guilherme na casa mais vigiada do Brasil.>

Ela concordou com Gra e explicou que está vivendo algo parecido. “É a sensação. Quando estou no VIP, eu via tudo ali e não me dava vontade de comer”, contou Delma. >

Gracyanne contou ainda que só não desistiu ainda por conta da sua irmã Giovanna e aconselhou Delma a procurar a psicóloga do programa, assim com fez na época que estava pensando em sair.>

A casa do BBB25 está no “Tá com Nada”, após uma dinâmica no retorno de Gracyanne no Quarto Secreto. Todos deveriam ficar parados e sem falar ao virem a sister, que eles pensavam ter sido eliminada, retornar ao reality. Várias pessoas, porém, descumpriram a regra e a casa foi para a restrição máxima. >