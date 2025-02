ENTENDA

Rede D'Or é condenada por demitir enfermeira acusada de expor Klara Castanho

Profissional do hospital teria compartilhado fotos do prontuário da atriz, que pariu criança e a colocou para adoção

A Rede D'Or São Luiz foi condenada por demitir uma enfermeira acusada de expor a atriz Klara Castanho. A profissional foi desligada por justa causa do hospital após investigação de que ela teria enviado para o marido fotos do prontuário da atriz, que pariu uma criança e a colocou para adoção. As informações são do colunista Rogério Gentile, do UOL. >