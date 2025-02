PEGOU MAL

SBT desiste de contratar Rodrigo Bocardi por gravidade de denúncias contra apresentador, diz colunista

Emissora da família Abravanel negociava um horário na faixa da manhã para o jornalista

O SBT decidiu encerrar nesta sexta (7) as negociações que tinha com o jornalista Rodrigo Bocardi, demitido da Globo na semana passada. Dando dicas sobre uma volta próxima à TV nas suas redes, Bocardi deve ficar afastado da por mais um tempo. As informações são do colunista Gabriel Vaquer da Folha de S. Paulo. >