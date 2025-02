MÚSICA

Sandy e Junior estão de volta? Cantora se pronuncia após show no BBB25

Irmãos cantaram com o pai Xororó e o tio Chitãozinho nesta quarta (5) no reality da TV Globo

Sandy e Junior fizeram uma participação especial no BBB ao lado do tio e do pai, Chitãozinho e Xororó, nesta quarta (5). Após o “Show de Quarta", a cantora usou suas redes sociais para elogiar o momento. Tendo anunciado um ano sabático em outubro de 2024, ela respondeu ao principal questionamento dos fãs: "Sandy e Junior está de volta?">

E a resposta, infelizmente, é não. Sandy deixou claro que o ano sabático continua e que a participação no reality foi por uma questão “afetiva”. "Foi uma participação com muito carinho. A gente atendeu a um convite, um pedido de um amigo lá da Globo. Só por isso mesmo. Não era nenhum projeto novo, nada. Foi muito divertido, gostei muito", contou. Ela deixou claro que os dois não tem projetos ou mais shows planejados. >

Fazia 6 anos que ela não subia ao lado do irmão no palco. O último show dos irmãos juntos tinha sido durante a turnê "Nossa história".>

A artista comentou ainda sobre não ter registrado o momento em que entrou na casa do BBB antes do show nas redes sociais. "Confesso que eu esqueci de registrar a participação no 'BBB'. Desculpem, não tenho muito costume de ficar vindo aqui (no Instagram) e realmente esqueci. Mas, em minha defesa, não podia entrar com celular nos bastidores", disse Sandy. >