OBSTINADA

Paolla Oliveira revela que negou papel em 'Vale Tudo' para buscar o que realmente queria

A atriz não se contentou e foi atrás de conseguir papel de Heleninha Roitman. Remake estreia em março na TV Globo

Com 20 anos na televisão e tendo participado de diversas novelas na TV Globo, Paolla Oliveira contou que enfim perdeu o medo de buscar o que realmente quer. Em entrevista à Marie Claire, a atriz revelou que, de início, ela foi convidada para interpretar um outro papel no remake de “Vale Tudo” e não a Heleninha que tanto almejava. >

Paolla então pediu para fazer os testes para a alcoolista marcante da TV brasileira. “Eu não me contentei. Como em várias coisas na vida, não quis me contentar com o que trouxeram. E não que a outra personagem era ruim, não existe isso de personagem ruim, cada uma tem seus desafios e particularidades. Mas eu queria alçar vôos maiores com a complexidade que a Heleninha tem. Queria dançar a coreografia mais difícil. Podia ter dado ruim, mas deu certo, abriram os testes e passei. Precisei ter coragem. Bem ou mal, assumi um baita risco. Se você tiver vontade, não se contente com o que o mundo está oferecendo, porque talvez você possa mais”, relatou a famosa, que é casada com Diogo Nogueira. >