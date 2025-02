GAÚCHO NO RJ

Saiba quem era Nédio Mocellin, empresário que morreu atropelado 24h após fazer pazes com ex-mulher

Sócio da churrascaria Mocellin, Nédio fazia parte do grupo Porcão, frequentado por famosos no RJ

Elis Freire

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 18:00

Nédio Mocellin Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Nesta quarta-feira (5), Nédio Mocellin, sócio da churrascaria Mocellin, morreu atropelado por uma motocicleta na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. O acidente, em frente a uma das unidades de seu restaurante, aconteceu apenas 24h após o empresário se reconciliar com a ex-esposa Daniele Valente, ex atriz da Globo conhecida por Zorra Total. Os dois não se falavam há 15 anos. >

Caído na Estrada do Galeão, Nédio chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A rede Mocellin anunciou que todas as suas unidades permanecerão fechadas nesta quinta-feira (6).>

Quem era Nédio?

Nédio tinha 62 anos e muita história no ramo da gastronomia. Gaúcho de Nova Bréscia, ele começou a carreira como garçom no Rio Grande do Sul e se mudou com a família para o Rio de Janeiro no final dos anos 70. >

Quinze anos depois, a família gaúcha abriu sua primeira filial na cidade litorânea, a Churrascaria Rio Grande do Sul. Sucesso entre a alta sociedade carioca, Nédio se tornou sócio da churrascaria Porcão, abrindo restaurantes no Brasil e no mundo. Cidades como Niterói, São Paulo, Brasília, Lisboa, Milão e Miami ganharam uma unidade Porcão. >

A rede era um point bastante frequentado por artistas famosos, políticos, socialites, empresários e jogadores de futebol. Nomes como Fernanda Montenegro, Faustão, Ciro Gomes, Renato Gaúcho, Edmundo, Petković já experimentaram as carnes da rede do empresário. >

Com a divisão do grupo Porcão, Nédio abriu a churrascaria Mocellin. A primeira unidade, em São Francisco, Niterói, foi inaugurada em 1982. A do Rio veio depois. O nível de exigência fez com que o restaurante se tornasse símbolo de qualidade da carne ao atendimento.>

Danielle arrasada

Dani Valente está abalada com morte do ex Crédito: Reprodução

A ex-atriz global Daniele Valente lamentou a morte do ex-marido, com quem dividiu a vida durante anos. "Que dia triste, meu Deus! Nedio José Mocellin e eu fomos casados e há mais de 15 anos não nos falávamos. Essa semana senti no meu coração que precisava falar com ele. Na terça-feira, anteontem, nos falamos por mais ou menos 40 minutos, e foi lindo", contou emocionada.>