DOR

Ex-Globo fez as pazes com ex-marido momentos antes da morte; eles ficaram 15 anos sem se falar

Atriz disse que não fazia ideia que conversa era despedida. 'Senti no meu coração que precisava falar com ele'

A ex-atriz global Daniele Valente fez as pazes com o ex-marido Nedio José Mocellin após 15 anos sem se falarem. Ele morreu 24h depois, vítima de um atropelamento.>

"Que dia triste, meu Deus! Nedio José Mocellin e eu fomos casados e há mais de 15 anos não nos falávamos. Essa semana senti no meu coração que precisava falar com ele. Na terça-feira, anteontem, nos falamos por mais ou menos 40 minutos, e foi lindo", disse emocionada.>

Daniele, que atualmente é casada com Christiano Cochrane, filho da jornalista Marília Gabriela, contou que, durante a ligação, combinou com o ex-marido que ele conheceria sua filha, Valentina. "Me senti feliz e leve com a nossa conversa. Meu marido Christiano ficou feliz pelas pazes que fizemos. Passei o dia de ontem agradecendo por essa alegria de voltar a falar com Nedio, que paz eu sentia no coração. Até que, à noite, recebo um telefonema que não consigo acreditar. Nedio foi atropelado e faleceu ontem. Menos de 24 horas depois que nos falamos", falou sem acreditar.>