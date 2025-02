INFORMAÇÕES SECRETAS

Juiz sinaliza possibilidade de liberar documentos confidenciais sobre visto de Príncipe Harry

Fundação americana quer saber se o duque revelou uso de drogas ao solicitar entrada nos EUA

O processo de imigração do Príncipe Harry voltou ao centro de uma disputa judicial nos Estados Unidos. A organização conservadora The Heritage Foundation busca acesso aos documentos relacionados à concessão do visto do duque de Sussex, alegando interesse público em saber se ele declarou o uso de drogas durante a aplicação. >