LUTO

Quem é Laleska Alexandre, influenciadora de 28 anos que morreu após infecção ovariana

Empresária cearense era referência em moda, publicidade e marketing digital

Dona de um perfil no Instagram com mais de 24 mil seguidores, Laleska produzia conteúdo sobre moda, comportamento e bem-estar. Ela também ocupava a diretoria-executiva das marcas de roupa “La Vestiaire” e “La Brand”, que se destacavam pela confecção própria e entregas em todo o país. No ramo publicitário, liderava a Agência Laleska Alexandre, especializada em estratégias digitais para marcas e pessoas.>