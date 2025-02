PRONUNCIAMENTO

Marido de Sasha Meneghel abre o jogo sobre boatos de climão entre Bruna Marquezine e família de João Guilherme

Especulações sobre a relação dos famosos têm viralizado nas redes sociais

Nesta quarta-feira (05), o cantor João Lucas usou suas redes sociais para defender a amiga Bruna Marquezine em meio a boatos de que a atriz não gosta da família do namorado, João Guilherme. O cantor e sua esposa, Sasha Meneghel, também estiveram na Fazenda Talismã, em Goiás, à convite de Bruna, para celebrar o aniversário do filho caçula de Leonardo, no último final de semana. >

João Lucas declarou que os fãs não podem fazer afirmações a partir de fofocas de internet. "Como alguém pode opinar sobre algo QUE NÃO VIU, um lugar que NÃO FOI ou uma ocasião QUE NÃO ESTEVE PRESENTE? simples… não tem como. Fim de papo, próxima pauta", escreveu ele no X, antigo Twitter. "Eu sei que as redes sociais dão uma sensação de proximidade das pessoas que acompanhamos, mas essa sensação é FALSA". >

"Eu já estive em inúmeros lugares, e com pessoas que ninguém nem imagina, e não é por isso que essas ocasiões tiveram menos valor… Muito pelo contrário! Ao mesmo tempo, eu já estive em lugares onde o que estava acontecendo não correspondia com o que parecia nas redes sociais", detalhou. >

Bruna recebeu críticas nas redes por se reunir com a família do namorado e não posar para fotos com o restante da família na fazenda do sogro, Leonardo. Os internautas começaram a especular que a atriz não quer ter sua imagem vinculada a de Virgínia Fonseca. >