AMIZADE

Preta Gil recebe visita e declaração de Regina Casé nos EUA: 'Comunhão tão grande'

Cantora faz tratamento alternativo contra câncer desde o início de junho

Millena Marques

Publicado em 13 de julho de 2025 às 11:42

Regina Casé e Preta Gil Crédito: Reprodução/Redes sociais

A cantora Preta Gil compartilhou uma foto da visita que recebeu da atriz Regina Casé durante o tratamento alternativo contra o câncer nos Estados Unidos. A imagem foi compartilhada no último sábado (12), via story do Instagram. >

"Te amo, Regina Casé. Toda vez que você vem me visitar me sinto 'reenergisada'", escreveu Preta na legenda do registro em que aparecem juntas em um quarto de hospital. Além de amiga, Regina foi madrinha do antigo casamento da cantora. >

Mais tarde, Regina Casé também fez uma publicação em homenagem à Preta. "Ah... minha Pretinha... Se eu pudesse eu me teletransportava para aí agora! É um amor... uma comunhão tão grande, tão funda...", afirmou.>

Desde o início de junho, Preta está fora do Brasil para realizar esse novo procedimento, após as terapias tradicionais, como a quimioterapia, não apresentarem os resultados esperados. Segundo a artista, a nova abordagem analisa mutações genéticas específicas do tumor para indicar terapias mais eficazes, como imunoterapia e tratamentos-alvo.>

O tratamento ao qual a cantora foi aprovada é indicado, principalmente, para pacientes com instabilidade de microssatélites, uma alteração genética que pode melhorar significativamente a resposta à imunoterapia. “Ela está sendo acompanhada de perto por uma equipe especializada e segue firme com o apoio da família, amigos e fãs”, informou a assessoria.>