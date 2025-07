GRUPO DE APOIO

Preta Gil publica foto com amigos durante tratamento nos EUA

Cantora compartilhou clique com Gominho e escreveu “meus fiéis”; ela segue em cuidados contra o câncer colorretal

A cantora Preta Gil publicou na noite desta terça-feira (1º) uma imagem ao lado de amigos próximos durante seu tratamento nos Estados Unidos. No clique, divulgado nos Stories do Instagram, ela aparece sorridente ao lado de Gominho, Duh Marinho, Jude Paulla e Malu Barbosa. “Meus fiéis”, escreveu na legenda. >

Diagnosticada com câncer colorretal em 2023, Preta embarcou para os EUA em maio deste ano, buscando uma nova fase de cuidados médicos. Ela iniciou a jornada em Washington e depois seguiu para Nova York, onde passou por exames no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, referência mundial em oncologia.>

A artista também recebeu recentemente visitas da família, incluindo a madrasta, Flora Gil, e a sobrinha, Flor Gil. Em publicações anteriores, Preta explicou que a busca por tratamento fora do país se deve à expectativa de melhores resultados. “Acredito que as chances de cura estão fora do Brasil”, disse.>