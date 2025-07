ROMANCE NO AR

Poema, pique-esconde, edredom: veja como Leo e Samuel vão se aproximar em 'Dona de Mim'

Novela é exibida na TV Globo de segunda à sábado a partir das 19h30

Elis Freire

Publicado em 2 de julho de 2025 às 19:56

Leona e Samuel em Dona de Mim Crédito: Reprodução

Nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim", um momento inesperado durante uma brincadeira infantil vai aproximar novamente Leona e Samuel. A relação entre os dois havia estremecido desde que a babá descobriu que era ele quem escrevia os poemas entregues por Davi. Mas, tudo começa a mudar quando Dedé passa o dia com Sofia na mansão dos Boaz e as crianças decidem brincar de pique-esconde, envolvendo os adultos na brincadeira. Dona de Mim vai ao ar na TV Globo de segunda à sábado, a partir das 19h30. >

No capítulo previsto para ser exibido no dia 3 de julho, Leona e Samuel acabam se escondendo juntos no quarto do irmão de Sofia. Lá, a babá se depara com um caderno sobre a mesa de cabeceira. Curiosa, ela começa a ler o poema mais recente escrito por Samuel e se dá conta de que ele parece falar diretamente sobre ela.>

“Assumo que menti / Menti quando disse que não sentia sua falta / menti quando aceitei os seus romances / Menti quando beijei outras mulheres / Menti quando neguei que sonhava contigo...”, escreveu ele.>

Surpresa com o conteúdo, Leona questiona: “Você escreveu esse aqui pra mim?”. Samuel desconversa e tenta encerrar o assunto com um “Esquece! Nada a ver”. Os dois, então, se escondem debaixo da cama antes que as crianças os encontrem. Mas, Leona insiste: “Se for pra mim... espera, você escreveu o poema depois que eu e o Davi terminamos?”.>

Tentando desviar, o filho de Abel pede para deixarem isso de lado. “Justamente por causa do meu irmão que eu acho que a gente precisa esquecer desse assunto.” Confusa, Leona continua: “O que você quer esquecer, Samuel?”. Antes que a conversa avance, Sofia e Dedé entram no quarto e interrompem a tensão entre os dois.>

Enquanto Samuel sai com as crianças, Leona aproveita o momento sozinha para arrancar a folha do poema e guardá-la no bolso sem que ele perceba. Em casa, a babá lê o restante dos versos:>

"Eis então algumas verdades/ É verdade o brilho dos meus olhos quanto eu te encontro... A poesia que escrevo quando lembro do seu sorriso... A música que me faz lembrar da tua luz/ Leona, a minha única verdade é você". >