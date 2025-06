TV GLOBO

Saiba quais serão as próximas novelas da sete após 'Dona de Mim'

Emissora já definiu as tramas que irão ocupar o horário de acordo com observatório

A TV Globo já começou a organizar os próximos passos para a faixa das sete, atualmente ocupada pela novela "Dona de Mim", com previsão de encerramento para janeiro de 2026. A emissora definiu a ordem das futuras tramas e prepara um cronograma que poderá ser ajustado conforme o andamento das produções. >

De acordo com o Observatório da TV, a primeira substituta será "Coração Acelerado", novela escrita em parceria por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. A obra promete ser a mais musical já exibida no horário, apostando em uma narrativa leve e com trilha sonora marcante, reforçando a tradição da faixa em misturar comédia, romance e ritmo envolvente.>