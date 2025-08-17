Acesse sua conta
Termômetros marcam menos de 15 °C em cidades baianas; veja quais

Municípios do oeste e do sudoeste baiano foram os mais frios do Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 18:14

Cidade de Correntina vista de cima
Correntina foi a cidade mais fria Crédito: Divulgação

Os termômetros indicaram temperaturas abaixo dos 15 °C para duas cidades baianas neste sábado (16). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Correntina, no Extremo Oeste, e Vitória da Conquista, no Sudoeste, também foram as cidades mais frias da região Nordeste na data. 

O município de Correntina ficou em primeiro lugar na lista das cidades mais frias, com temperatura que chegou a 14,2 °C. Já em Vitória da Conquista, os termômetros registraram a marca de 14,9 °C. 

Neste inverno, até tarefas mais simples como lavar pratos se tornaram uma verdadeira batalha, mas nada melhor que um desafio para despertar a criatividade dos moradores da 'Suíça Baiana'. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um conquistense mostrou a 'gambiarra' implementada na pia da cozinha para conseguir lavar a louça com água quente

"Eu peguei esse chuveiro, que estava jogado ali e tinha queimado a resistência, e comprei uma nova por R$ 8. Peguei dois pedaços de tubo, botei essa transmissão aqui. Peguei o cabo e uma tomadinha que coloquei", contou.

