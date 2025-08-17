Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por conta do mau tempo

Escunas de turismo não saem neste domingo (17)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 14:26

Lanchas da Travessia Salvador-Mar Grande
Terminal da Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Por conta do mau tempo que atinge a capital baiana, desde a manhã deste domingo (17), a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) decretou a suspensão da travessia Salvador-Mar Grande. Ventos fortes e mar agitado tornaram as condições de navegação desfavoráveis para o tráfego seguro das embarcações, na Baía de Todos-os-Santos, desde às 6h40. Os passeios turísticos de escuna pelas ilhas da Baía também foram cancelados.

Antes da suspensão, ainda foram realizados três horários: duas partidas do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica — às 5h30 e 6h — e uma saída de Salvador, às 6h30.

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo continua operando com conexão em Itaparica, assim como ocorreu no sábado (16). Nesse trajeto, os catamarãs partem do Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, e fazem uma parada em Itaparica. De lá, os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas com destino ao Morro de São Paulo. Com a conexão, o tempo total da viagem aumenta de cerca de 2h20 para aproximadamente 3h20.

Leia mais

Imagem - Corrida de rua reúne mais de 500 atletas no Subúrbio de Salvador

Corrida de rua reúne mais de 500 atletas no Subúrbio de Salvador

Imagem - Voo de Salvador para Madri é desviado por emergência médica

Voo de Salvador para Madri é desviado por emergência médica

Imagem - Chuva forte atinge Salvador neste domingo (17); confira os bairros mais afetados

Chuva forte atinge Salvador neste domingo (17); confira os bairros mais afetados

 As saídas de Salvador ocorreram às 9h e 10h30. Os retornos partindo de Morro de São Paulo ocorrem às 11h30 e 14h.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão é de que o dia seja de céu nublado com pancadas de chuva isoladas, com temperaturas variando entre 19 °C e 29 °C. Os ventos podem chegar a atingir 33 km/h, sendo considerados fortes. 

Mais recentes

Imagem - Mulher é presa após esfaquear namorado no oeste da Bahia

Mulher é presa após esfaquear namorado no oeste da Bahia
Imagem - Mega-Sena: apostadores da Bahia faturam R$ 80 mil

Mega-Sena: apostadores da Bahia faturam R$ 80 mil
Imagem - Salvador inicia vacinação antirrábica nesta segunda (18); veja postos

Salvador inicia vacinação antirrábica nesta segunda (18); veja postos

MAIS LIDAS

Imagem - Por que agosto é o mês do desgosto? Entenda a má fama e o que fazer para ter sorte
01

Por que agosto é o mês do desgosto? Entenda a má fama e o que fazer para ter sorte

Imagem - Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia
02

Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Imagem - Três signos vão passar por um acontecimento raro até o fim de agosto
03

Três signos vão passar por um acontecimento raro até o fim de agosto

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
04

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil