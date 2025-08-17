CHUVA

Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por conta do mau tempo

Escunas de turismo não saem neste domingo (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 14:26

Terminal da Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Por conta do mau tempo que atinge a capital baiana, desde a manhã deste domingo (17), a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) decretou a suspensão da travessia Salvador-Mar Grande. Ventos fortes e mar agitado tornaram as condições de navegação desfavoráveis para o tráfego seguro das embarcações, na Baía de Todos-os-Santos, desde às 6h40. Os passeios turísticos de escuna pelas ilhas da Baía também foram cancelados.

Antes da suspensão, ainda foram realizados três horários: duas partidas do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica — às 5h30 e 6h — e uma saída de Salvador, às 6h30.



Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo continua operando com conexão em Itaparica, assim como ocorreu no sábado (16). Nesse trajeto, os catamarãs partem do Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, e fazem uma parada em Itaparica. De lá, os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas com destino ao Morro de São Paulo. Com a conexão, o tempo total da viagem aumenta de cerca de 2h20 para aproximadamente 3h20.

As saídas de Salvador ocorreram às 9h e 10h30. Os retornos partindo de Morro de São Paulo ocorrem às 11h30 e 14h.