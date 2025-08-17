MOVIMENTO

Corrida de rua reúne mais de 500 atletas no Subúrbio de Salvador

Evento na Praça de Itacaranha integra calendário de turismo esportivo da cidade e promove saúde e lazer

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 14:12

Treino reuniu corredores Crédito: Divulgação

Mais de 500 corredores participaram neste domingo (17) de um treino especial de corrida realizado na Praça de Itacaranha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O evento contou com percurso de 5 km, estrutura de hidratação, carro de som com DJ e oportunidades para os participantes testarem tênis de última geração.

A ação, promovida em parceria com a Olympikus e o grupo SBN Running, buscou fortalecer o calendário de turismo esportivo da cidade, que já inclui provas como a 21K Salvador e a Maratona Salvador, além de eventos previstos para os próximos anos, como o Salvador Folia Run a partir de 2026.

Para os organizadores, o treino também reforça a importância do esporte na promoção da saúde e do lazer em áreas da cidade que costumam receber menos eventos desse tipo. “Iniciativas como esta mostram como o esporte pode transformar territórios e democratizar o acesso a grandes iniciativas”, afirmou o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Douglas Cerqueira, representante da Olympikus, destacou a relevância de apoiar atividades esportivas em bairros como o Subúrbio Ferroviário. “A SBN está de parabéns por promover a saúde e a qualidade de vida em seu bairro, fortalecendo o calendário esportivo de Salvador”, disse.