Chuva forte atinge Salvador neste domingo (17); confira os bairros mais afetados

Carol Neves
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 07:59
Salvador foi atingida por fortes pancadas de chuva nas últimas 12 horas, conforme apontam os dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Codesal), atualizados às 7h deste domingo (17).
Entre as localidades com maior volume de chuva acumulado estão os bairros de Saboeiro, com 46,0 mm, seguido por Cabula (37,6 mm), Calçada (35,4 mm), Boa Vista de São Caetano (33,4 mm) e Retiro (32,6 mm).
A previsão para o restante do dia é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas, o que pode agravar a situação em áreas vulneráveis da cidade.
A Defesa Civil orienta os moradores de zonas de risco a redobrarem a atenção para possíveis sinais de deslizamentos, como trincas no solo ou rachaduras em paredes. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado gratuitamente pelo número 199.
Chuva em Salvador ao longo dos anos
Além da capital, mais 55 cidades baianas estão sob alerta amarelo de acumulado de chuva, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os municípios em perigo potencial estão na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no Norte e no Sul da Bahia (confira lista abaixo).
Confira a lista de cidades em alerta:
Amélia Rodrigues
Araçás
Aratuípe
Cachoeira
Cairu
Camaçari
Camamu
Candeias
Castro Alves
Catu
Conceição da Feira
Conceição do Almeida
Conceição do Jacuípe
Cruz das Almas
Dias d'Ávila
Dom Macedo Costa
Entre Rios
Esplanada
Governador Mangabeira
Igrapiúna
Itacaré
Itanagra
Itaparica
Ituberá
Jaguaripe
Laje
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Maragogipe
Maraú
Mata de São João
Muniz Ferreira
Muritiba
Nazaré
Nilo Peçanha
Pojuca
Presidente Tancredo Neves
Salinas da Margarida
Salvador
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
São Felipe
São Félix
São Francisco do Conde
São Gonçalo dos Campos
São Miguel das Matas
São Sebastião do Passé
Sapeaçu
Saubara
Simões Filho
Taperoá
Teodoro Sampaio
Terra Nova
Valença
Varzedo
Vera Cruz