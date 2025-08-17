TEMPORAL

Chuva forte atinge Salvador neste domingo (17); confira os bairros mais afetados

A previsão para o restante do dia é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 07:59

Chuva na capital baiana Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Salvador foi atingida por fortes pancadas de chuva nas últimas 12 horas, conforme apontam os dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Codesal), atualizados às 7h deste domingo (17).

Entre as localidades com maior volume de chuva acumulado estão os bairros de Saboeiro, com 46,0 mm, seguido por Cabula (37,6 mm), Calçada (35,4 mm), Boa Vista de São Caetano (33,4 mm) e Retiro (32,6 mm).

Tabela de chuvas da Codesal Crédito: Reprodução

A previsão para o restante do dia é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas, o que pode agravar a situação em áreas vulneráveis da cidade.

A Defesa Civil orienta os moradores de zonas de risco a redobrarem a atenção para possíveis sinais de deslizamentos, como trincas no solo ou rachaduras em paredes. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado gratuitamente pelo número 199.

Além da capital, mais 55 cidades baianas estão sob alerta amarelo de acumulado de chuva, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os municípios em perigo potencial estão na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no Norte e no Sul da Bahia (confira lista abaixo).

Confira a lista de cidades em alerta:



Amélia Rodrigues

Araçás

Aratuípe

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Candeias

Castro Alves

Catu

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Entre Rios

Esplanada

Governador Mangabeira

Igrapiúna

Itacaré

Itanagra

Itaparica

Ituberá

Jaguaripe

Laje

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Muniz Ferreira

Muritiba

Nazaré

Nilo Peçanha

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Salinas da Margarida

Salvador

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Terra Nova

Valença

Varzedo