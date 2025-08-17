Acesse sua conta
Chuva forte atinge Salvador neste domingo (17); confira os bairros mais afetados

A previsão para o restante do dia é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 07:59

Chuva na capital baiana
Chuva na capital baiana Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Salvador foi atingida por fortes pancadas de chuva nas últimas 12 horas, conforme apontam os dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Codesal), atualizados às 7h deste domingo (17).

Entre as localidades com maior volume de chuva acumulado estão os bairros de Saboeiro, com 46,0 mm, seguido por Cabula (37,6 mm), Calçada (35,4 mm), Boa Vista de São Caetano (33,4 mm) e Retiro (32,6 mm).

Tabela de chuvas da Codesal
Tabela de chuvas da Codesal Crédito: Reprodução

A previsão para o restante do dia é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas, o que pode agravar a situação em áreas vulneráveis da cidade.

A Defesa Civil orienta os moradores de zonas de risco a redobrarem a atenção para possíveis sinais de deslizamentos, como trincas no solo ou rachaduras em paredes. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado gratuitamente pelo número 199.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
1 de 61
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Além da capital,  mais 55 cidades baianas estão sob alerta amarelo de acumulado de chuva, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os municípios em perigo potencial estão na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no Norte e no Sul da Bahia (confira lista abaixo).

Confira a lista de cidades em alerta:

Amélia Rodrigues

Araçás

Aratuípe

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Candeias

Castro Alves

Catu

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Entre Rios

Esplanada

Governador Mangabeira

Igrapiúna

Itacaré

Itanagra

Itaparica

Ituberá

Jaguaripe

Laje

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Muniz Ferreira

Muritiba

Nazaré

Nilo Peçanha

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Salinas da Margarida

Salvador

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Terra Nova

Valença

Varzedo

Vera Cruz

