SUSTO

Voo de Salvador para Madri é desviado por emergência médica

Segundo relatos, passageiro passou mal

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 13:36

Voo parou em Recife Crédito: Reprocução

Um voo que saiu de Salvador para Madrid, na Espanha, na noite do sábado (16), precisou desviar e fazer um pouso no Recife. Segundo relatos, o retorno aconteceu por conta de um passageiro que passou mal.

O voo AEA84 / UX84, da Air Europa, saiu do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, na capital baiana, às 21h14. Quase 2h30 depois, o voo retornou e pousou emergencialmente na capital pernambucana.

Já às 1h19, o voo seguiu viagem do Aeroporto de Recife, direto para o Aeroporto de Barajas, na capital espanhola, chegando 7h depois sem novas intercorrências. Não há informação sobre o passageiro que passou mal.