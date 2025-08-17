Voo de Salvador para Madri é desviado por emergência médica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 13:36
Um voo que saiu de Salvador para Madrid, na Espanha, na noite do sábado (16), precisou desviar e fazer um pouso no Recife. Segundo relatos, o retorno aconteceu por conta de um passageiro que passou mal.
O voo AEA84 / UX84, da Air Europa, saiu do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, na capital baiana, às 21h14. Quase 2h30 depois, o voo retornou e pousou emergencialmente na capital pernambucana.
Já às 1h19, o voo seguiu viagem do Aeroporto de Recife, direto para o Aeroporto de Barajas, na capital espanhola, chegando 7h depois sem novas intercorrências. Não há informação sobre o passageiro que passou mal.
A reportagem procurou a Air Europa para obter mais informações sobre o incidente, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.