Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Voo de Salvador para Madri é desviado por emergência médica

Segundo relatos, passageiro passou mal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 13:36

Voo parou em Recife
Voo parou em Recife Crédito: Reprocução

Um voo que saiu de Salvador para Madrid, na Espanha, na noite do sábado (16), precisou desviar e fazer um pouso no Recife. Segundo relatos, o retorno aconteceu por conta de um passageiro que passou mal. 

O voo AEA84 / UX84, da Air Europa, saiu do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, na capital baiana, às 21h14. Quase 2h30 depois, o voo retornou e pousou emergencialmente na capital pernambucana.

Já às 1h19, o voo seguiu viagem do Aeroporto de Recife, direto para o Aeroporto de Barajas, na capital espanhola, chegando 7h depois sem novas intercorrências. Não há informação sobre o passageiro que passou mal.

A reportagem procurou a Air Europa para obter mais informações sobre o incidente, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Mais recentes

Imagem - Mulher é presa após esfaquear namorado no oeste da Bahia

Mulher é presa após esfaquear namorado no oeste da Bahia
Imagem - Mega-Sena: apostadores da Bahia faturam R$ 80 mil

Mega-Sena: apostadores da Bahia faturam R$ 80 mil
Imagem - Salvador inicia vacinação antirrábica nesta segunda (18); veja postos

Salvador inicia vacinação antirrábica nesta segunda (18); veja postos

MAIS LIDAS

Imagem - Por que agosto é o mês do desgosto? Entenda a má fama e o que fazer para ter sorte
01

Por que agosto é o mês do desgosto? Entenda a má fama e o que fazer para ter sorte

Imagem - Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia
02

Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Imagem - Três signos vão passar por um acontecimento raro até o fim de agosto
03

Três signos vão passar por um acontecimento raro até o fim de agosto

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
04

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil