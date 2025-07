FRIO DEMAIS

Baiano viraliza com chuveiro elétrico na pia da cozinha; especialistas alertam para riscos

Instalação pode causar danos ao sistema elétrico de residências e ocasionar incêndios

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de julho de 2025 às 20:35

Vídeo mostra um chuveiro adaptado no lugar da torneira Crédito: Reprodução/Band Bahia

Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, segue na lista de cidades mais frias do estado. Neste inverno, até tarefas mais simples como lavar pratos se tornaram uma verdadeira batalha, mas nada melhor que um desafio para despertar a criatividade dos moradores da 'Suíça Baiana'. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um conquistense mostra a 'gambiarra' implementada na pia da cozinha para conseguir lavar a louça com água quente. Especialistas, no entanto, alertam para a os riscos de instalações elétricas de forma precária. >

O vídeo publicado pelo perfil da TV Band Bahia, em parceria com a página 'Resenha VCA', mostra um chuveiro no lugar da torneira da pia da cozinha. O homem explica que armou toda a 'engenhoca' por conta da água "extremamente gelada". "Eu peguei esse chuveiro, que estava jogado ali e tinha queimado a resistência, e comprei uma nova por R$ 8. Peguei dois pedaços de tubo, botei essa transmissão aqui. Peguei o cabo e uma tomadinha que coloquei", conta, enquanto mostra as peças já montadas. "Agora para lavar os pratos eu tenho água inteiramente quente. Obrigado, Deus. MacGyver chegou em mim", celebra.>

No comentários, os internautas se dividiram entre quem achou criativo, quem achou graça e quem ficou preocupado. "MacGyver vai explodir o quarteirão com essa bomba elétrica", brinca um deles.>

De acordo com a gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Rosy Menezes, instalações como essas podem levar riscos aos usuários e ao sistema elétrico da casa. "A instalação inadequada do vídeo pode causar choque elétrico e sobrecarga na fiação da residência. Nunca se deve adaptar um chuveiro elétrico como torneira", aponta. >

Além disso, Rosy explica que os chuveiros devem ser instalados com dispositivos de proteção, como disjuntores e diferenciais. Nos casos em que a instalação não é adequada, há o risco de incêndio, pois "a gambiarra pode não suportar a carga elétrica, causando curtos circuitos e provocando incêndios". Ainda segundo a especialista, já existem modelos disponíveis no mercado de torneiras elétricas e com a instalação correta sem risco de choque ou incêndios devido a uma sobrecarga do circuito.>