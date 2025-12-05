BENEFÍCIO

Veja a lista de 2,3 mil professores da Bahia que vão receber gratificações

Nomes forma publicados no Diário Oficial do Estado

Maysa Polcri

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 14:26

Sala de aula Crédito: Antonio Queiros/GOVBA

Após fim do prazo para análise de recursos, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) aprovou a concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e à Melhoria do Ensino (Geapme) para 2.375 professores e coordenadores pedagógicos integrantes do ensino público baiano e da carreira indígena.

A lista com os nomes dos beneficiados e as justificativas para o indeferimento dos pedidos foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (5). O número de benefícios concedidos representa um aumento de 146% em relação aos pedidos deferidos em 2024, quando foram 966. O pagamento das novas gratificações representa investimento anual de R$ 2,3 milhões.

A gratificação representa um acréscimo entre 10 e 25% do salário-base no contracheque dos profissionais beneficiados. A Geapme foi criada para estimular os profissionais de educação a continuarem estudando e se qualificando ao longo da carreira por meio de mestrados, doutorados ou cursos com o mínimo de 270 horas devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Veja a lista de beneficiados