Campanha em Salvador arrecada brinquedos e alimentos para crianças em situação de vulnerabilidade

Ação natalina recebe doações até 24 de dezembro e irá beneficiar o Lar da Criança

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:56

Presente de Natal
Presente de Natal Crédito: Shutterstock

O Lar da Criança, instituição filantrópica fundada em 1963 e localizada na Vila Laura, será o destino das doações de brinquedos e alimentos não perecíveis arrecadados em uma campanha de Natal lançada pela Clínica Estímulos, especializada em desenvolvimento infantil. A entidade beneficiada atua há décadas no acolhimento e no cuidado de crianças e adolescentes em situação de risco, oferecendo suporte emocional, social e educacional.

Os donativos podem ser entregues por qualquer pessoa até o dia 24 de dezembro. A coleta está sendo feita na recepção da Clínica Estímulos, na Rua Guillard Muniz, 589, Casa 01, na Pituba, onde uma caixa foi instalada para receber as contribuições.

Segundo a fundadora e diretora da clínica, a fonoaudióloga Tatiane Chagas, a campanha busca incentivar a solidariedade durante o período natalino. “Cada item doado representa uma oportunidade de ampliar o cuidado e promover esperança para quem mais precisa, e esse é o verdadeiro espírito natalino”, destacou.

Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Lar da Criança pode acessar o site da instituição: www.lardacriancasalvador.org.br.

Ja a Clínica Estímulos, que fica na Pituba, tem como propósito promover inclusão, autonomia e bem-estar, valorizando o vínculo com as famílias e o impacto positivo na comunidade.

