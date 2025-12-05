DOENÇA

Caso de raiva em cachorro também foi detectado em Camaçari

A raiva é uma doença grave de letalidade próxima de 100% dos casos



Millena Marques

Monique Lobo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:41

Cachorro com sintoma de raiva canina Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, também registrou um caso de raiva neste ano. A prefeitura informou que as pessoas que tiveram contato com o animal foram acompanhadas pela Secretaria de Saúde (Sesau). O caso foi registrado em outubro.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também realizou bloqueio vacinal nos animais da área onde o caso foi identificado. A prefeitura disse que segue com ações permanentes de prevenção e controle da raiva em todo o município. Neste ano, mais de 37 mil cães e gatos foram vacinados no município.

Salvador

Um caso de raiva foi detectado em Salvador, após mais de 20 anos sem registro de casos relacionado ao vírus rábico canino (AgV1 e AgV2) em cachorros e gatos da cidade. A informação foi divulgada pelo Conselho Regional de Medicina Vetrinária da Bahia (CRMV-BA), na última quarta-feira (3).

O animal contaminado foi um cachorro, encontrado no bairro de Sussuarana, em novembro.

Ainda segundo a entidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) está alertando os profissionais de Saúde sobre a ocorrência.

Cavalos contaminados

Também foram registrados outros dois casos, dessa vez em cavalos. A primeira ocorrência foi no dia 28 de janeiro, com laudo positivo para o vírus divulgado dois dias depois. O segundo caso aconteceu também em novembro. A confirmação positiva para raiva foi dada pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA).

De acordo com as informações do CRMV, havia outros casos suspeitos na mesma área, mas os proprietários dos animais descartaram os restos mortais sem comunicar às autoridades de saúde para averiguação correta.

Alta letalidade

A raiva é uma doença grave de letalidade próxima de 100% dos casos, após manifestação dos sinais clínicos.

Em casos suspeitos, a recomendação é observar os sintomas dos animais e evitar o contato com morcegos mortos ou caídos. Além disso, é preciso informar à Vigilância Epidemiológica Municipal e Estadual.