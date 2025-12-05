Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caso de raiva em cachorro também foi detectado em Camaçari

A  raiva é uma doença grave de letalidade próxima de 100% dos casos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Millena Marques

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:41

Cachorro com sintoma de raiva canina
Cachorro com sintoma de raiva canina Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, também registrou um caso de raiva neste ano. A prefeitura informou que as pessoas que tiveram contato com o animal foram acompanhadas pela Secretaria de Saúde (Sesau). O caso foi registrado em outubro.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também realizou bloqueio vacinal nos animais da área onde o caso foi identificado. A prefeitura disse que segue com ações permanentes de prevenção e controle da raiva em todo o município. Neste ano, mais de 37 mil cães e gatos foram vacinados no município.

Salvador

Um caso de raiva foi detectado em Salvador, após mais de 20 anos sem registro de casos relacionado ao vírus rábico canino (AgV1 e AgV2) em cachorros e gatos da cidade. A informação foi divulgada pelo Conselho Regional de Medicina Vetrinária da Bahia (CRMV-BA), na última quarta-feira (3).

O animal contaminado foi um cachorro, encontrado no bairro de Sussuarana, em novembro.

Ainda segundo a entidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) está alertando os profissionais de Saúde sobre a ocorrência.

Leia mais

Raiva em Salvador: caso envolve cadelinha com menos de três meses; veja orientações de prevenção

Imagem - Salvador registra caso de raiva em cachorro após mais de 20 anos; dois cavalos também testam positivo

Salvador registra caso de raiva em cachorro após mais de 20 anos; dois cavalos também testam positivo

Cavalos contaminados

Também foram registrados outros dois casos, dessa vez em cavalos. A primeira ocorrência foi no dia 28 de janeiro, com laudo positivo para o vírus divulgado dois dias depois. O segundo caso aconteceu também em novembro. A confirmação positiva para raiva foi dada pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA).

De acordo com as informações do CRMV, havia outros casos suspeitos na mesma área, mas os proprietários dos animais descartaram os restos mortais sem comunicar às autoridades de saúde para averiguação correta.

Alta letalidade

A raiva é uma doença grave de letalidade próxima de 100% dos casos, após manifestação dos sinais clínicos.

Em casos suspeitos, a recomendação é observar os sintomas dos animais e evitar o contato com morcegos mortos ou caídos. Além disso, é preciso informar à Vigilância Epidemiológica Municipal e Estadual.

Em caso de mordida, arranhões ou contato com a saliva de animais com a suspeita da doença, é necessário procurar imediatamente atendimento médico para avaliação e profilaxia antirrábica.

Leia mais

Imagem - Sozinho em casa, cachorro provoca explosão e incendeia tapete durante brincadeira

Sozinho em casa, cachorro provoca explosão e incendeia tapete durante brincadeira

Imagem - Falsa gravidez e 'triângulo amoroso': os crimes da serial killer que envenenou idoso e matou 10 cachorros

Falsa gravidez e 'triângulo amoroso': os crimes da serial killer que envenenou idoso e matou 10 cachorros

Imagem - Veja como um cachorro salvou dezenas de vidas durante o atentado do 11 de setembro

Veja como um cachorro salvou dezenas de vidas durante o atentado do 11 de setembro

Tags:

Salvador Cachorro Cachorros Doença Vacina Cavalo

Mais recentes

Imagem - Veja a lista de 2,3 mil professores da Bahia que vão receber gratificações

Veja a lista de 2,3 mil professores da Bahia que vão receber gratificações
Imagem - Oito pessoas são presas por esquema de grilagem de terras na Bahia

Oito pessoas são presas por esquema de grilagem de terras na Bahia
Imagem - Campanha em Salvador arrecada brinquedos e alimentos para crianças em situação de vulnerabilidade

Campanha em Salvador arrecada brinquedos e alimentos para crianças em situação de vulnerabilidade

MAIS LIDAS

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
01

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
02

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
03

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
04

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)