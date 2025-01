EMPREGOS E SOLUÇÕES

Conselho de Medicina Veterinária conquista inclusão de médicos-veterinários e zootecnistas no concurso da Embrapa

A conquista representa um marco para o fortalecimento da atuação dos médicos-veterinários e dos zootecnistas em áreas de pesquisa e desenvolvimento

Após articulação do Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CFMV/CRMVs), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) revisou o edital do seu concurso público e incluiu os profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia como elegíveis para seis e nove cargos específicos, respectivamente. A decisão veio após a Embrapa receber o ofício nº 993/2024 e a Análise 29/2024 do CFMV, com uma robusta análise técnica em defesa dessa inclusão.