OPORTUNIDADE

Bracell abre vagas de emprego e estágio no Polo de Camaçari

Interessados devem se inscrever até o dia 17 de julho

Carol Neves

Publicado em 10 de julho de 2025 às 14:15

Fábrica da Bracell em Camaçari Crédito: Acervo Bracell

A Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel, está com inscrições abertas para vagas de emprego e estágio na sua unidade localizada no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa para atrair e reter talentos no setor industrial e florestal. >

Para quem já possui formação, estão disponíveis duas vagas: analista de custos júnior e analista de outbound pleno, ambas abertas a candidatos de todos os gêneros. As inscrições podem ser feitas por meio do site oficial da empresa (www.bracell.com.br), na aba “carreiras e pessoas” > “vagas abertas”.>

Os profissionais contratados terão salários compatíveis com o mercado e um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, transporte fretado, refeição na fábrica, auxílio-creche, auxílio-escola para filhos elegíveis, prêmio de férias, seguro de vida em grupo e auxílio-funeral. Os colaboradores também participam do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e podem ser contemplados com bolsas para formação complementar, como parte do programa de auxílio-educação da empresa.>

Além das vagas efetivas, a Bracell também oferece duas oportunidades de estágio. Os interessados devem se inscrever até o dia 17 de julho pelo mesmo site da empresa.>

Banco de talentos para operadores de máquinas>

A Bracell também está ampliando seu banco de talentos, com foco em atrair profissionais para a área florestal, especialmente operadores de máquinas de colheita. Embora a inscrição não garanta contratação imediata, ela permite que a empresa conheça o perfil de candidatos qualificados para futuras oportunidades.>