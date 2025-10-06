HISTÓRIAS CURIOSAS

Veja como um cachorro salvou dezenas de vidas durante o atentado do 11 de setembro

Roselle guiou Michael Hingson por 80 andares

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:10

Roselle, a cadela que salvou o tutor no 11 de setembro Crédito: Reprodução

Entre as inúmeras histórias que marcaram o 11 de setembro de 2001, uma delas segue comovendo o mundo até hoje. Naquela manhã, o americano Michael Hingson trabalhava no 78º andar da Torre Norte do World Trade Center quando o voo 11 atingiu o prédio. Cego desde o nascimento, ele estava acompanhado de sua cadela-guia, Roselle, uma labradora amarela treinada para atuar como cão de assistência. A história voltou a viralizar essa semana nas redes sociais.

Apesar do pânico e da fumaça, Roselle manteve a calma e guiou o tutor escada abaixo, em uma descida que levou mais de uma hora. Foram cerca de 80 andares e 1.400 degraus até alcançarem a saída do prédio. Durante o percurso, a cadela ajudou a conduzir também dezenas de outras pessoas que seguiram o casal em busca de uma rota segura.

Logo após deixarem o local, a Torre Sul desabou, espalhando poeira e destroços por toda parte. Mesmo assim, Roselle seguiu firme, conduzindo Michael em meio ao caos até um ponto de abrigo. O gesto de lealdade e coragem transformou a labradora em símbolo mundial de heroísmo.