Vídeo de pai fazendo bebê mamar direto na teta da vaca causa revolta e alerta sobre riscos à saúde

Cena viralizada nas redes sociais levanta debate sobre tradições, desinformação e os perigos do consumo de leite cru

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:00

Bebê mama direto na teta da vaca
Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado na Índia provocou indignação mundial ao mostrar um homem segurando sua filha bebê embaixo de uma vaca, permitindo que a criança mamasse diretamente da teta do animal. A cena, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, dividiu opiniões e reacendeu o debate sobre práticas culturais, cuidados infantis e segurança alimentar.

De acordo com portais indianos como o NDTV, o episódio gerou forte repercussão entre autoridades de saúde e internautas, que classificaram a atitude como perigosa e irresponsável. Especialistas alertam que o leite cru, não pasteurizado, pode conter bactérias como Salmonella, E. coli e Listeria, todas capazes de causar infecções graves, especialmente em bebês e crianças pequenas.

Embora alguns comentários nas redes tenham tentado justificar o ato como parte de costumes locais ou crenças antigas sobre a pureza do leite animal, não há evidências de que essa prática seja tradicional ou amplamente aceita na Índia. Médicos e nutricionistas reforçam que a amamentação materna ou o uso de fórmulas infantis adequadas são as únicas formas seguras de alimentar um bebê.

O caso serve de alerta sobre os perigos da desinformação e a necessidade de orientar comunidades sobre os riscos de práticas inseguras. O episódio também expõe o impacto das redes sociais na propagação de comportamentos extremos, muitas vezes romantizados sem base científica ou cultural real.

