É hoje! Assassinato de Odete Roitman vai ao ar no capítulo desta segunda (6) de 'Vale Tudo'

Cena mais esperada da novela acontece no Copacabana Palace e envolve uma lista de suspeitos, com César, Heleninha e Celina no centro da investigação

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00

Odete Roitman será assassinada em Vale Tudo Crédito: Reprodução

O público de Vale Tudo finalmente verá nesta segunda-feira (6) a cena mais aguardada da novela: o assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch). A morte da vilã marca o início da reta final da trama, que termina no dia 17 de outubro, e promete movimentar todos os núcleos da história com novos mistérios e reviravoltas.

De acordo com informações já divulgadas pela Globo, Odete será morta em sua suíte no luxuoso Copacabana Palace, onde mora ao lado de César (Cauã Reymond). A sequência mostrará a empresária recebendo um visitante misterioso antes de ser atingida por um disparo fatal. Pouco depois, o corpo da vilã é encontrado, dando início à investigação que vai sacudir os últimos capítulos da novela.

A arma do crime será encontrada com as digitais de Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli), o que colocará as duas sob suspeita. O primeiro a ser apontado como possível assassino será César, por sua relação conturbada com Odete e o envolvimento em situações que despertaram desconfiança ao longo da trama.

A lista de possíveis assassinos, no entanto, é ampla e inclui outros nomes importantes da história. Além de César, Heleninha e Celina, também passam a ser investigados Marco Aurélio (Alexandre Nero), Leila (Carolina Dieckmmann), Eugênio (Luis Salem), Fátima (Bella Campos), Leonardo (Guilherme Magon) e Raquel (Taís Araújo). Todos, de alguma forma, têm motivos para desejar a morte da poderosa empresária.

O mistério sobre quem realmente matou Odete Roitman vai se estender até o fim da novela. Na versão original, exibida em 1988, o crime foi cometido por Leila (Cássia Kis), revelação que entrou para a história da teledramaturgia brasileira como um dos desfechos mais impactantes da TV.