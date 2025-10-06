É hoje! Assassinato de Odete Roitman vai ao ar no capítulo desta segunda (6) de 'Vale Tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00
O público de Vale Tudo finalmente verá nesta segunda-feira (6) a cena mais aguardada da novela: o assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch). A morte da vilã marca o início da reta final da trama, que termina no dia 17 de outubro, e promete movimentar todos os núcleos da história com novos mistérios e reviravoltas.
Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman
De acordo com informações já divulgadas pela Globo, Odete será morta em sua suíte no luxuoso Copacabana Palace, onde mora ao lado de César (Cauã Reymond). A sequência mostrará a empresária recebendo um visitante misterioso antes de ser atingida por um disparo fatal. Pouco depois, o corpo da vilã é encontrado, dando início à investigação que vai sacudir os últimos capítulos da novela.
A arma do crime será encontrada com as digitais de Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli), o que colocará as duas sob suspeita. O primeiro a ser apontado como possível assassino será César, por sua relação conturbada com Odete e o envolvimento em situações que despertaram desconfiança ao longo da trama.
A lista de possíveis assassinos, no entanto, é ampla e inclui outros nomes importantes da história. Além de César, Heleninha e Celina, também passam a ser investigados Marco Aurélio (Alexandre Nero), Leila (Carolina Dieckmmann), Eugênio (Luis Salem), Fátima (Bella Campos), Leonardo (Guilherme Magon) e Raquel (Taís Araújo). Todos, de alguma forma, têm motivos para desejar a morte da poderosa empresária.
O mistério sobre quem realmente matou Odete Roitman vai se estender até o fim da novela. Na versão original, exibida em 1988, o crime foi cometido por Leila (Cássia Kis), revelação que entrou para a história da teledramaturgia brasileira como um dos desfechos mais impactantes da TV.
Com a morte da vilã, Vale Tudo entra em sua reta final prometendo tensão, reviravoltas e um encerramento à altura de um dos maiores clássicos da Globo. O episódio vai ao ar nesta segunda (6), logo após Jornal Nacional, às 21h20.