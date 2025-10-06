Acesse sua conta
É hoje! Assassinato de Odete Roitman vai ao ar no capítulo desta segunda (6) de 'Vale Tudo'

Cena mais esperada da novela acontece no Copacabana Palace e envolve uma lista de suspeitos, com César, Heleninha e Celina no centro da investigação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00

Odete Roitman será assassinada em Vale Tudo
Odete Roitman será assassinada em Vale Tudo Crédito: Reprodução

O público de Vale Tudo finalmente verá nesta segunda-feira (6) a cena mais aguardada da novela: o assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch). A morte da vilã marca o início da reta final da trama, que termina no dia 17 de outubro, e promete movimentar todos os núcleos da história com novos mistérios e reviravoltas.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo
Marco Aurélio vai levar um tiro e desconfiará que Odete estará por trás do atentado por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, já que a ricaça renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
Celina foi usada diversas vezes por Odete por Reprodução
Heleninha Roitman pode matar a mãe após a ricaça ter feito a filha acreditar que matou o irmão gêmeo, Leonardo por Reprodução/Globo
1 de 7
César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo

De acordo com informações já divulgadas pela Globo, Odete será morta em sua suíte no luxuoso Copacabana Palace, onde mora ao lado de César (Cauã Reymond). A sequência mostrará a empresária recebendo um visitante misterioso antes de ser atingida por um disparo fatal. Pouco depois, o corpo da vilã é encontrado, dando início à investigação que vai sacudir os últimos capítulos da novela.

Leia mais

Imagem - Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam cenas finais de 'Vale Tudo' em praia carioca; veja fotos

Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam cenas finais de 'Vale Tudo' em praia carioca; veja fotos

Imagem - VOTE: Quem será o responsável pela morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

VOTE: Quem será o responsável pela morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

Imagem - Calendário de 'Vale Tudo' revela todos os acontecimentos dos últimos capítulos

Calendário de 'Vale Tudo' revela todos os acontecimentos dos últimos capítulos

A arma do crime será encontrada com as digitais de Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli), o que colocará as duas sob suspeita. O primeiro a ser apontado como possível assassino será César, por sua relação conturbada com Odete e o envolvimento em situações que despertaram desconfiança ao longo da trama.

A lista de possíveis assassinos, no entanto, é ampla e inclui outros nomes importantes da história. Além de César, Heleninha e Celina, também passam a ser investigados Marco Aurélio (Alexandre Nero), Leila (Carolina Dieckmmann), Eugênio (Luis Salem), Fátima (Bella Campos), Leonardo (Guilherme Magon) e Raquel (Taís Araújo). Todos, de alguma forma, têm motivos para desejar a morte da poderosa empresária.

O mistério sobre quem realmente matou Odete Roitman vai se estender até o fim da novela. Na versão original, exibida em 1988, o crime foi cometido por Leila (Cássia Kis), revelação que entrou para a história da teledramaturgia brasileira como um dos desfechos mais impactantes da TV.

Com a morte da vilã, Vale Tudo entra em sua reta final prometendo tensão, reviravoltas e um encerramento à altura de um dos maiores clássicos da Globo. O episódio vai ao ar nesta segunda (6), logo após Jornal Nacional, às 21h20.

Tags:

tv Globo Novelas Globo Novela Vale Tudo Mortes em Vale Tudo Odete Roitman Morte de Odete Roitman Reviravolta em Vale Tudo Rede Globo Novelas da Rede Globo Comentários Sobre "vale Tudo"

