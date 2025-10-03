Acesse sua conta
Calendário de 'Vale Tudo' revela todos os acontecimentos dos últimos capítulos

Globo divulga cronograma com os principais eventos de cada capítulo da novela, aumentando expectativa dos fãs

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 10:45

Odete Roitman pode forjar a propria morte em
Odete Roitman  em "Vale Tudo" Crédito: Repprodução/TV Globo

Um calendário compartilhado pela Globo para anunciantes detalha o que acontecerá em cada episódio de Vale Tudo até o último capítulo, marcado para 17 de outubro. A sequência de acontecimentos promete prender a atenção do público, com reviravoltas, confrontos e mistérios.

A semana já começou com a família Roitman descobrindo que Leonardo está vivo. O calendário indica os próximos acontecimentos:

Sexta, 3 de outubro: Celina expulsa Odete de casa; elas entram em conflito e Heleninha desaparece.

Sábado, 4 de outubro: Odete arma uma emboscada, mas Fátima consegue fugir.

Raquel enfrenta Odete em cena tensa de 'Vale Tudo'

Segunda, 6 de outubro: Odete Roitman é assassinada.

Quarta, 8 de outubro: enterro de Odete.

Segunda, 13 de outubro: suspeito da morte de Odete é preso.

Sexta, 17 de outubro: grande final da novela.

Entre os destaques, o rompimento de Celina e Odete aumenta as suspeitas sobre a motivação do crime. Além disso, o capítulo de 13 de outubro promete movimentar as investigações, deixando claro que o público acompanhará de perto cada passo da resolução do mistério.

