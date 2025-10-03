ALERTA SPOILER!

Calendário de 'Vale Tudo' revela todos os acontecimentos dos últimos capítulos

Globo divulga cronograma com os principais eventos de cada capítulo da novela, aumentando expectativa dos fãs

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 10:45

Odete Roitman em "Vale Tudo" Crédito: Repprodução/TV Globo

Um calendário compartilhado pela Globo para anunciantes detalha o que acontecerá em cada episódio de Vale Tudo até o último capítulo, marcado para 17 de outubro. A sequência de acontecimentos promete prender a atenção do público, com reviravoltas, confrontos e mistérios.

A semana já começou com a família Roitman descobrindo que Leonardo está vivo. O calendário indica os próximos acontecimentos:

Sexta, 3 de outubro: Celina expulsa Odete de casa; elas entram em conflito e Heleninha desaparece.

Sábado, 4 de outubro: Odete arma uma emboscada, mas Fátima consegue fugir.

Raquel enfrenta Odete em cena tensa de 'Vale Tudo' 1 de 5

Segunda, 6 de outubro: Odete Roitman é assassinada.

Quarta, 8 de outubro: enterro de Odete.

Segunda, 13 de outubro: suspeito da morte de Odete é preso.

Sexta, 17 de outubro: grande final da novela.

Os “spoilers” de #ValeTudo com datas e tudo ?️ Vai ser uma reta final daquelas hein. pic.twitter.com/wySWMoW2qn — Lucas Pasin (@lucaspasin) October 2, 2025