Calendário de 'Vale Tudo' revela todos os acontecimentos dos últimos capítulos

Heider Sacramento
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 10:45
Um calendário compartilhado pela Globo para anunciantes detalha o que acontecerá em cada episódio de Vale Tudo até o último capítulo, marcado para 17 de outubro. A sequência de acontecimentos promete prender a atenção do público, com reviravoltas, confrontos e mistérios.
A semana já começou com a família Roitman descobrindo que Leonardo está vivo. O calendário indica os próximos acontecimentos:
Sexta, 3 de outubro: Celina expulsa Odete de casa; elas entram em conflito e Heleninha desaparece.
Sábado, 4 de outubro: Odete arma uma emboscada, mas Fátima consegue fugir.
Raquel enfrenta Odete em cena tensa de 'Vale Tudo'
Segunda, 6 de outubro: Odete Roitman é assassinada.
Quarta, 8 de outubro: enterro de Odete.
Segunda, 13 de outubro: suspeito da morte de Odete é preso.
Sexta, 17 de outubro: grande final da novela.
Entre os destaques, o rompimento de Celina e Odete aumenta as suspeitas sobre a motivação do crime. Além disso, o capítulo de 13 de outubro promete movimentar as investigações, deixando claro que o público acompanhará de perto cada passo da resolução do mistério.