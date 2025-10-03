ÚLTIMOS CAPÍTULOS

Leonardo vira alvo de críticas após flashback em 'Vale Tudo': ‘Odete nunca errou’

Cena inédita revela cumplicidade do personagem com Marco Aurélio e gera onda de revolta nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:10

Leonardo é desmascarado em flashback e perde apoio do público em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de quinta-feira (2) de Vale Tudo trouxe uma virada que mudou a percepção do público sobre Leonardo Roitman (Guilherme Magon). A trama exibiu flashbacks da noite do acidente que marcou a família e deixou claro que o personagem não era apenas vítima das circunstâncias.

Nas cenas, Heleninha (Paolla Oliveira), alterada após descobrir a traição do marido Marco Aurélio (Alexandre Nero), confronta o irmão. Para espanto dos telespectadores, Leonardo não só sabia da infidelidade, como também ajudava a encobrir as escapadas do cunhado. A atitude gerou indignação imediata entre os fãs, que passaram a vê-lo como um traidor.

O episódio ainda revelou que, ao contrário do que Heleninha acreditava, não foi ela quem provocou a tragédia daquela noite. A responsável por assumir a direção do carro foi Odete (Debora Bloch), que manipulou os fatos para manter a filha subjugada por anos.