Leonardo vira alvo de críticas após flashback em 'Vale Tudo': ‘Odete nunca errou’

Cena inédita revela cumplicidade do personagem com Marco Aurélio e gera onda de revolta nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:10

Leonardo é desmascarado em flashback e perde apoio do público em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de quinta-feira (2) de Vale Tudo trouxe uma virada que mudou a percepção do público sobre Leonardo Roitman (Guilherme Magon). A trama exibiu flashbacks da noite do acidente que marcou a família e deixou claro que o personagem não era apenas vítima das circunstâncias.

Nas cenas, Heleninha (Paolla Oliveira), alterada após descobrir a traição do marido Marco Aurélio (Alexandre Nero), confronta o irmão. Para espanto dos telespectadores, Leonardo não só sabia da infidelidade, como também ajudava a encobrir as escapadas do cunhado. A atitude gerou indignação imediata entre os fãs, que passaram a vê-lo como um traidor.

Reencontro da família Roitman com Leonardo

O episódio ainda revelou que, ao contrário do que Heleninha acreditava, não foi ela quem provocou a tragédia daquela noite. A responsável por assumir a direção do carro foi Odete (Debora Bloch), que manipulou os fatos para manter a filha subjugada por anos.

Nas redes sociais, o nome de Leonardo foi parar entre os mais comentados. “Chocado que até o Leonardo não prestava. Ninguém nessa família se salva mesmo”, ironizou um internauta. Outro escreveu: “O caráter do Leonardo sendo exposto, apoiando o marido da irmã na traição. Heleninha, estamos com você”. Para muitos, a cena até ajudou a “inocentar” Odete: “Agora entendi porque ela tinha o Leonardo como favorito: eram iguais”.

Tags:

Novelas Vale Tudo

