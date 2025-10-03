Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Karoline Lima muda rotina após separação de Léo Pereira e desabafa: ‘Se eu não virar outra pessoa agora, pode desistir de mim’

Influenciadora contou que trocou de psicóloga, foi à igreja e classificou o dia como um dos mais importantes da sua vida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:52

Karoline Lima e Léo Pereira se encontraram no Rio de Janeiro
Karoline Lima e Léo Pereira  Crédito: Reprodução

Uma semana depois do término polêmico com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, Karoline Lima compartilhou com os seguidores os ajustes que tem feito em sua vida pessoal. Em meio a rumores de traição, a influenciadora revelou que decidiu adotar novos hábitos para cuidar de si mesma e atravessar a fase turbulenta.

Na quinta-feira (2), Karoline preferiu deixar o futebol de lado e escolheu passar o dia cuidando da saúde mental e espiritual. Acompanhada da filha, fruto do relacionamento com Éder Militão, a influencer foi a uma igreja e celebrou o momento como especial. “Hoje cuidei da minha mente e do meu espírito. Fiz terapia e fui à igreja. Nunca tinha vivido um dia assim, nunca tinha feito tanta coisa por mim. É maravilhoso”, afirmou.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo e Karoline e Militão e Tainá por Reprodução
Karoline Lima e sua filha Cecícilia por Reprodução
Karoline Lima compartilhou 'perrengue chique' com os seguidores por Reprodução
Cecília e Karoline Lima por Reprodução
Cecília com a mãe, Karoline Lima, e o pai, Éder Militão por Reprodução
Karoline Lima e Cecília Militão por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira, Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 19
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram

Entre as mudanças, Karoline contou que trocou de psicóloga e passou a se consultar com uma psicanalista, que considera mais firme. “Escolhi essa porque ela dá uns ‘tapas na cara’, ela ‘humilha’. A outra era ótima, mas era muito pacífica. Eu preciso de alguém que me chame para a realidade”, explicou.

A influenciadora ainda brincou com o impacto das novas sessões. “A de hoje foi reveladora. Se eu não virar outra pessoa agora, pode desistir de mim (risos). Eu contando as situações e ela só me olhando... só isso já me dava vergonha”, completou.

Leia mais

Imagem - Claudia Raia revela uso de 'caneta emagrecedora' após gravidez natural na menopausa

Claudia Raia revela uso de 'caneta emagrecedora' após gravidez natural na menopausa

Imagem - Ximbinha nega processo por uso de músicas de artista morto e aciona equipe jurídica: 'Inverídico'

Ximbinha nega processo por uso de músicas de artista morto e aciona equipe jurídica: 'Inverídico'

Imagem - Poliana Rocha revela que 'adotou' jovem na Bahia para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

Poliana Rocha revela que 'adotou' jovem na Bahia para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro
Imagem - 'A Fazenda 17': Dudu Camargo aponta erro estratégico de Renata após eliminação

'A Fazenda 17': Dudu Camargo aponta erro estratégico de Renata após eliminação
Imagem - A nova argamassa que promete baratear a construção civil e acelerar obras em até 30%

A nova argamassa que promete baratear a construção civil e acelerar obras em até 30%

MAIS LIDAS

Imagem - O silêncio de Jerônimo sobre Binho Galinha, a violência em Cachoeira e a sabotagem do PT
01

O silêncio de Jerônimo sobre Binho Galinha, a violência em Cachoeira e a sabotagem do PT

Imagem - Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’
02

Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’

Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal
03

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Imagem - Alunos flagrados em vídeo fazendo sexo na faculdade podem ser expulsos?
04

Alunos flagrados em vídeo fazendo sexo na faculdade podem ser expulsos?