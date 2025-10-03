FAMOSOS

Karoline Lima muda rotina após separação de Léo Pereira e desabafa: ‘Se eu não virar outra pessoa agora, pode desistir de mim’

Influenciadora contou que trocou de psicóloga, foi à igreja e classificou o dia como um dos mais importantes da sua vida

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:52

Karoline Lima e Léo Pereira Crédito: Reprodução

Uma semana depois do término polêmico com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, Karoline Lima compartilhou com os seguidores os ajustes que tem feito em sua vida pessoal. Em meio a rumores de traição, a influenciadora revelou que decidiu adotar novos hábitos para cuidar de si mesma e atravessar a fase turbulenta.

Na quinta-feira (2), Karoline preferiu deixar o futebol de lado e escolheu passar o dia cuidando da saúde mental e espiritual. Acompanhada da filha, fruto do relacionamento com Éder Militão, a influencer foi a uma igreja e celebrou o momento como especial. “Hoje cuidei da minha mente e do meu espírito. Fiz terapia e fui à igreja. Nunca tinha vivido um dia assim, nunca tinha feito tanta coisa por mim. É maravilhoso”, afirmou.

Karoline Lima e Léo Pereira 1 de 19

Entre as mudanças, Karoline contou que trocou de psicóloga e passou a se consultar com uma psicanalista, que considera mais firme. “Escolhi essa porque ela dá uns ‘tapas na cara’, ela ‘humilha’. A outra era ótima, mas era muito pacífica. Eu preciso de alguém que me chame para a realidade”, explicou.