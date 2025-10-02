Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Poliana Rocha revela que 'adotou' jovem na Bahia para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

Influenciadora revela como o adolescente que Leonardo "adotou" acabou retornando à cidade natal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:05

Poliana Rocha sobre jovem “adotado” por Leonardo: ‘Me chamava de mainha
Poliana Rocha sobre jovem “adotado” por Leonardo: ‘Me chamava de mainha Crédito: Reprodução

Poliana Rocha abriu o jogo sobre o episódio em que o marido, Leonardo, levou um adolescente que conheceu em Ilhéus, na Bahia, para morar temporariamente em sua casa em Goiânia. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, a influenciadora explicou que, apesar da boa intenção inicial, a convivência acabou gerando problemas.

“No começo, ele até me chamava de mainha e parecia se enturmar com a família. Mas ele ficava no sofá o dia todo, sem brincar com o Zé Felipe. Não estava mais se envolvendo, e começou a causar tensão entre os meninos”, contou Poliana.

Poliana Rocha e Leonardo

Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
1 de 7
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução

Para resolver a situação, Poliana decidiu enviar o jovem de volta à Bahia. “Comprei passagem, preparei roupas e providenciei o voo de volta. Ainda fiquei pagando pensão por um ano, mas não tive contato com a mãe dele”, disse. Ela ressaltou que, mesmo distante, manteve apoio financeiro e cuidado com o adolescente.

Poliana também relatou cuidados com a saúde e aparência do jovem durante a estadia. “Ele chegou com tontura e estava com vermes. Levei ao médico, fiz tratamento, cuidei do cabelo, levei ao salão. Fiz tudo o que pude para que ele estivesse bem”, disse a influenciadora.

Segundo ela, a ideia de Leonardo era que o adolescente fizesse companhia a Zé Felipe, mas atitudes do jovem e problemas de convivência motivaram a decisão de devolvê-lo à Bahia. O relato gerou grande repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões sobre a postura do casal.

Leia mais

Imagem - Entenda o que é demência por corpos de Lewy, a doença que afeta Milton Nascimento

Entenda o que é demência por corpos de Lewy, a doença que afeta Milton Nascimento

Imagem - Ex-ator da Globo é alvo de operação policial por plantação de maconha: ‘Foram educados e profissionais’

Ex-ator da Globo é alvo de operação policial por plantação de maconha: ‘Foram educados e profissionais’

Imagem - Ex-apresentador da Globo sofre acidente doméstico antes de iniciar radioterapia contra câncer

Ex-apresentador da Globo sofre acidente doméstico antes de iniciar radioterapia contra câncer

Tags:

Poliana Rocha E Leonardo

Mais recentes

Imagem - Ximbinha nega processo por uso de músicas de artista morto e aciona equipe jurídica: 'Inverídico'

Ximbinha nega processo por uso de músicas de artista morto e aciona equipe jurídica: 'Inverídico'
Imagem - Quem era Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'? Descubra a diferença no remake da Globo

Quem era Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'? Descubra a diferença no remake da Globo
Imagem - Entenda o que é demência por corpos de Lewy, a doença que afeta Milton Nascimento

Entenda o que é demência por corpos de Lewy, a doença que afeta Milton Nascimento

MAIS LIDAS

Imagem - Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão
01

Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
02

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - O que é a intoxicação exógena, combinação fatal que matou casal dentro de motel
03

O que é a intoxicação exógena, combinação fatal que matou casal dentro de motel

Imagem - Milton Nascimento é diagnosticado com demência
04

Milton Nascimento é diagnosticado com demência