Poliana Rocha revela que 'adotou' jovem na Bahia para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

Heider Sacramento
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:05
Poliana Rocha abriu o jogo sobre o episódio em que o marido, Leonardo, levou um adolescente que conheceu em Ilhéus, na Bahia, para morar temporariamente em sua casa em Goiânia. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, a influenciadora explicou que, apesar da boa intenção inicial, a convivência acabou gerando problemas.
“No começo, ele até me chamava de mainha e parecia se enturmar com a família. Mas ele ficava no sofá o dia todo, sem brincar com o Zé Felipe. Não estava mais se envolvendo, e começou a causar tensão entre os meninos”, contou Poliana.
Poliana Rocha e Leonardo
Para resolver a situação, Poliana decidiu enviar o jovem de volta à Bahia. “Comprei passagem, preparei roupas e providenciei o voo de volta. Ainda fiquei pagando pensão por um ano, mas não tive contato com a mãe dele”, disse. Ela ressaltou que, mesmo distante, manteve apoio financeiro e cuidado com o adolescente.
Poliana também relatou cuidados com a saúde e aparência do jovem durante a estadia. “Ele chegou com tontura e estava com vermes. Levei ao médico, fiz tratamento, cuidei do cabelo, levei ao salão. Fiz tudo o que pude para que ele estivesse bem”, disse a influenciadora.
Segundo ela, a ideia de Leonardo era que o adolescente fizesse companhia a Zé Felipe, mas atitudes do jovem e problemas de convivência motivaram a decisão de devolvê-lo à Bahia. O relato gerou grande repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões sobre a postura do casal.