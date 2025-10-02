POLÊMICA

Poliana Rocha revela que 'adotou' jovem na Bahia para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

Influenciadora revela como o adolescente que Leonardo "adotou" acabou retornando à cidade natal

Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:05

Poliana Rocha sobre jovem “adotado” por Leonardo: ‘Me chamava de mainha Crédito: Reprodução

Poliana Rocha abriu o jogo sobre o episódio em que o marido, Leonardo, levou um adolescente que conheceu em Ilhéus, na Bahia, para morar temporariamente em sua casa em Goiânia. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, a influenciadora explicou que, apesar da boa intenção inicial, a convivência acabou gerando problemas.

“No começo, ele até me chamava de mainha e parecia se enturmar com a família. Mas ele ficava no sofá o dia todo, sem brincar com o Zé Felipe. Não estava mais se envolvendo, e começou a causar tensão entre os meninos”, contou Poliana.

Poliana Rocha e Leonardo 1 de 7

Para resolver a situação, Poliana decidiu enviar o jovem de volta à Bahia. “Comprei passagem, preparei roupas e providenciei o voo de volta. Ainda fiquei pagando pensão por um ano, mas não tive contato com a mãe dele”, disse. Ela ressaltou que, mesmo distante, manteve apoio financeiro e cuidado com o adolescente.

Poliana também relatou cuidados com a saúde e aparência do jovem durante a estadia. “Ele chegou com tontura e estava com vermes. Levei ao médico, fiz tratamento, cuidei do cabelo, levei ao salão. Fiz tudo o que pude para que ele estivesse bem”, disse a influenciadora.