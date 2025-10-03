REFLEXÃO

Claudia Raia revela uso de 'caneta emagrecedora' após gravidez natural na menopausa

Aos 55 anos, atriz surpreendeu ao contar que engravidou sem tratamento de fertilização e recorreu ao método para recuperar o corpo e a saúde

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:23

Claudia Raia surpreendeu os fãs ao revelar detalhes de sua última gestação, ocorrida de forma natural aos 55 anos, mesmo já estando na menopausa. A atriz contou que, depois da gravidez, recorreu ao uso da chamada “caneta emagrecedora” como parte do processo para retomar o bem-estar físico e emocional.

“Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É”, afirmou Claudia, destacando como o corpo pode surpreender mesmo diante das expectativas médicas.

Apesar de considerar a experiência um sucesso, a artista reconheceu que assumir a maternidade em idade avançada foi uma decisão arriscada. “Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Que bom que sou inconsequente, que tive coragem. Não me arrependo um minuto por ter decidido isso.”

A atriz também falou sobre os desafios da menopausa, fase que descreveu como um período de “rasteiras”, capaz de afetar autoestima e humor. Ainda assim, disse manter uma mentalidade jovem: “Eu tenho 15 anos na minha cabeça”.