Polêmicas, brigas e turbulência: as polêmicas do namoro de Karoline Lima e Léo Pereira

Namoro oficializado em 2024 foi marcado por polêmicas

Fernanda Varela

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:06

Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, colocaram fim ao relacionamento de quase dois anos nesta sexta-feira (26), informação confirmada pela influenciadora ao colunista Lucas Pasin. A relação, que começou em setembro de 2023 e foi assumida oficialmente no início de 2024, sempre esteve cercada de controvérsias.

O início do namoro foi turbulento. Enquanto Karoline enfrentava especulações sobre uma possível reconciliação com o ex Éder Militão, pai de sua filha, Léo ainda passava pelo processo de separação de Tainá Castro. Pouco tempo depois, Militão e Tainá assumiram um relacionamento, criando um enredo de ex-casais em destaque na mídia.

A relação de Karoline e Léo também se entrelaçou com disputas judiciais. Recentemente, o nome do zagueiro voltou às manchetes após Tainá acusá-lo de atrasar a pensão dos dois filhos que tiveram juntos. Inicialmente, ela pedia R$ 45 mil por mês para cada filho, além de R$ 30 mil mensais para custear sua faculdade de medicina. O valor acabou reduzido para R$ 20 mil por filho, mantendo-se uma compensação financeira para a ex-mulher.

Na ocasião, Karoline saiu em defesa do então namorado, negando que ele estivesse devendo pensão e acusando Tainá de usar o dinheiro em gastos pessoais. As declarações geraram grande repercussão nas redes sociais, com a influenciadora apontando suposta exposição midiática da situação.