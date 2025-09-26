Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polêmicas, brigas e turbulência: as polêmicas do namoro de Karoline Lima e Léo Pereira

Namoro oficializado em 2024 foi marcado por polêmicas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:06

Karoline Lima e Léo Pereira
Karoline Lima e Léo Pereira Crédito: Reprodução/Instagram

Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, colocaram fim ao relacionamento de quase dois anos nesta sexta-feira (26), informação confirmada pela influenciadora ao colunista Lucas Pasin. A relação, que começou em setembro de 2023 e foi assumida oficialmente no início de 2024, sempre esteve cercada de controvérsias.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo e Karoline e Militão e Tainá por Reprodução
Karoline Lima e sua filha Cecícilia por Reprodução
Karoline Lima compartilhou 'perrengue chique' com os seguidores por Reprodução
Cecília e Karoline Lima por Reprodução
Cecília com a mãe, Karoline Lima, e o pai, Éder Militão por Reprodução
Karoline Lima e Cecília Militão por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira, Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 19
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram

O início do namoro foi turbulento. Enquanto Karoline enfrentava especulações sobre uma possível reconciliação com o ex Éder Militão, pai de sua filha, Léo ainda passava pelo processo de separação de Tainá Castro. Pouco tempo depois, Militão e Tainá assumiram um relacionamento, criando um enredo de ex-casais em destaque na mídia.

Leia mais

Imagem - Chegou ao fim: Karoline Lima confirma término com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo

Chegou ao fim: Karoline Lima confirma término com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo

Imagem - Valor de pensão vazado, acusações e bolsas de luxo: entenda a briga entre Karoline Lima e Tainá Castro sobre Léo Pereira

Valor de pensão vazado, acusações e bolsas de luxo: entenda a briga entre Karoline Lima e Tainá Castro sobre Léo Pereira

Imagem - Karoline Lima expõe valor de pensão de Léo Pereira a Tainá Militão e mostra compras de luxo

Karoline Lima expõe valor de pensão de Léo Pereira a Tainá Militão e mostra compras de luxo

A relação de Karoline e Léo também se entrelaçou com disputas judiciais. Recentemente, o nome do zagueiro voltou às manchetes após Tainá acusá-lo de atrasar a pensão dos dois filhos que tiveram juntos. Inicialmente, ela pedia R$ 45 mil por mês para cada filho, além de R$ 30 mil mensais para custear sua faculdade de medicina. O valor acabou reduzido para R$ 20 mil por filho, mantendo-se uma compensação financeira para a ex-mulher.

Leia mais

Imagem - Karoline Lima detona pedido de desculpas de Tainá Castro: 'Se você quiser ser uma mocreia, amor, seja'

Karoline Lima detona pedido de desculpas de Tainá Castro: 'Se você quiser ser uma mocreia, amor, seja'

Imagem - Karoline Lima mostra print de valor pago por Militão e alfineta Tainá Castro: 'Recolha-se a sua insignificância'

Karoline Lima mostra print de valor pago por Militão e alfineta Tainá Castro: 'Recolha-se a sua insignificância'

Imagem - Karoline Lima é proibida de publicar fotos de filhos do noivo Léo Pereira na internet; entenda

Karoline Lima é proibida de publicar fotos de filhos do noivo Léo Pereira na internet; entenda

Na ocasião, Karoline saiu em defesa do então namorado, negando que ele estivesse devendo pensão e acusando Tainá de usar o dinheiro em gastos pessoais. As declarações geraram grande repercussão nas redes sociais, com a influenciadora apontando suposta exposição midiática da situação.

Apesar das polêmicas, Karoline e Léo seguiram juntos até setembro de 2025, quando decidiram encerrar a relação. O fim foi confirmado de forma discreta por Karoline, que disse estar bem e preferiu não dar mais detalhes. Pouco depois, ambos começaram a apagar fotos juntos das redes sociais.

Tags:

Término Separação Karoline Lima E léo Pereira

Mais recentes

Imagem - Casal adota cinco crianças negras para escravizar e é condenado com sentença histórica: 'Inferno diário'

Casal adota cinco crianças negras para escravizar e é condenado com sentença histórica: 'Inferno diário'
Imagem - Chegou ao fim: Karoline Lima confirma término com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo

Chegou ao fim: Karoline Lima confirma término com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo
Imagem - 11 recursos secretos do celular que você não sabia que existiam e que podem ajudar no dia a dia

11 recursos secretos do celular que você não sabia que existiam e que podem ajudar no dia a dia

MAIS LIDAS

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
01

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
02

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão
03

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Imagem - Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro
04

Se proteja! Anjo da Guarda guiará Áries, Câncer, Escorpião e Peixes neste 26 de setembro