Valor de pensão vazado, acusações e bolsas de luxo: entenda a briga entre Karoline Lima e Tainá Castro sobre Léo Pereira

Giuliana Mancini
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:39
Uma briga tem movimentado as redes sociais nos últimos dias. De um lado, estão Karoline Lima e Léo Pereira. Do outro, Tainá Castro e Eder Militão. A treta já é comum - afinal, Militão tem uma filha com Karol e Léo foi casado com Tainá e é pai das duas crianças da influenciadora. Mas a polêmica entre as famílias voltou à tona depois que o jogador do Flamengo teria sido intimado pela Justiça a pagar a pensão dos filhos. Foi o estopim para uma série de acusações e exposições.
O zagueiro rubro-negro estaria enfrentando uma disputa judicial com a ex-mulher desde julho de 2023. O processo cobra o pagamento de mais de R$ 1 milhão referente a um acordo de partilha de bens. Também existiria um suposto atraso no pagamento da pensão dos filhos Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5. Caso o atleta não efetuasse o pagamento em 72 horas, ele poderia ser preso.
Eder Militão e Tainá Castro
Léo Pereira foi comunicado da ordem judicial na tarde de quinta-feira (28). À revista Quem, os advogados do jogador falaram que ele "está em dia com todas as obrigações em favor de seus filhos, e nunca foi inadimplente com a pensão alimentícia dos mesmos", e que "as informações divulgadas não correspondem à verdade". Também informaram que o processo ainda corre sob segredo de Justiça.
O caso voltou a ganhar repercussão depois que Karoline Lima usou as redes sociais para defender o namorado, o jogador Léo Pereira, das acusações de negligência com os filhos - algo que ela própria já havia criticado em Militão, publicamente, no passado. Segundo Karol, a disputa judicial teria começado porque Tainá estaria incluindo mensalidades de um curso de Medicina, que não concluiu, no valor da pensão.
A influenciadora chegou a expor os valores: de acordo com prints de transferências bancárias, o zagueiro paga R$ 85,9 mil de pensão à mãe de seus filhos.
Karoline Lima e Léo Pereira
“Deixem eu falar umas verdades aqui”, disse Karol nos Stories. “Sabe o que realmente acontece? A bonita está cobrando mensalidades da faculdade que abandonou”. Ela ainda afirmou que a ex-companheira do atleta já teria recebido 50% dos bens na separação, mas continuaria “infernizando” a vida do casal.
Karol também acusou a modelo de ter usado cartões de crédito e até milhas aéreas de Léo para viagens pessoais. "Sabe por quê ele não fez o pagamento da faculdade? Abandonou, sim, mas tem mais: até um tempo atrás, ela estava com um cartão de crédito do Leonardo. Ela estava viajando para Madrid e lá, em lojinha de grife, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, comprou bolsinha... Ô, vida maravilhosa. Até as milhas do Leonardo ela estava usando para comprar passagens para a família e os amiguinhos dela para viajar".
Nos vídeos, a influenciadora ainda acusou Tainá de “passar a mão na cabeça” de Militão no cuidado com a filha do ex-casal, Cecília, chamando a postura de “desserviço” para mães solo. “Eu sei o que é pedir na Justiça para um pai que não quer oferecer nem 1% do que minha filha merece. Eu sei, e é o que estou fazendo até hoje. Não vou deixar essa mulher descredibilizar uma causa tão séria”, disse.
Tainá não deixou as acusações sem resposta. Em seu Instagram, negou ter pedido valores referentes à faculdade e explicou os gastos feitos no cartão de crédito, alegando que ocorreram antes da separação oficial, quando ainda mantinha uma conta conjunta com o jogador. “Não sei que sonho você está tendo com esse negócio de faculdade. O que foi designado foi um valor de R$ 10 mil para que eu pudesse me reestruturar no mercado de trabalho”, esclareceu.
Sobre o cartão e uso de milhas aéreas, reforçou: “Quando a gente é casada, a gente pode abrir algo que se chama conta conjunta. Então, tá aqui a foto do cartão que eu gastei. Esse cartão era meu, estava no meu nome". Ela completou dizendo que, na época não havia pensão fixada pelo juiz.
A modelo também trouxe à tona episódios do relacionamento com Léo Pereira. Disse que, grávida de três meses de Matteo, precisou buscar o atleta em uma casa noturna. “Precisei buscar dentro de um puteiro bêbado, onde eu quase perdi o nosso filho, e te achei depois jogado no chão da cozinha dormindo”, relatou, publicando ainda um vídeo do ex dormindo e roncando no chão da sala quando moravam juntos. "Um bêbado, um alcoólatra que bebe todo dia. Ó que nojo. Um jogador do Flamengo nesse estado, em plena segunda-feira, 4 horas da manhã".
Segundo ela, tamanho stress resultou em uma hemorragia severa, que poderia ter causado aborto espontâneo. "O hematoma [no útero] cresceu, ficou com dez centímetros, eu não podia pegar a Helena no colo, eu não podia fazer minhas atividades físicas, eu não podia nem subir as escadas, porque a médica falava para mim que se eu fizesse isso, eu poderia perder o meu filho".
Após o nascimento prematuro de Matteo e o período de UTI, a influenciadora contou que descobriu, pelas redes sociais, que o jogador havia ido a um baile funk durante a pandemia, enquanto ela ainda se recuperava do parto. "Nesse dia, fui para a igreja, quando voltei, o vídeo de você num baile cheio de mulher tinha saído. Você podia ter trazido riscos para nossos filhos e para mim, que estava no puerpério".
Tainá afirmou que cuida dos filhos sozinha no Brasil e que Léo Pereira passa em média seis dias por mês com eles. Ressaltou que, independentemente do valor, tem o direito de cobrar judicialmente o que é destinado às crianças. “Seja 100 ou 10 reais, é pensão para os filhos, e eu vou cobrar”, declarou.
Ela também disse que ainda não recebeu metade dos bens conquistados durante a união. “Recebi um valor inferior e, mesmo assim, ele não cumpriu o pagamento”, completou.
Diego Gomes, irmão de Léo Pereira, também se pronunciou nos Stories. “Como é difícil saber de toda a verdade e não poder me pronunciar, porque todos que me seguem aqui sabe o quanto sou reservado, mais tá difícil ficar quieto, viu? O que me deixa em paz é conhecer o meu irmão, sei de todos os passos dele, cuido de tudo na vida dele a tempos, vou ter fé, que a verdade sempre vai prevalecer”, escreveu.