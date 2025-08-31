CONFUSÃO

Valor de pensão vazado, acusações e bolsas de luxo: entenda a briga entre Karoline Lima e Tainá Castro sobre Léo Pereira

Influenciadoras trocaram farpas nas redes sociais nos últimos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:39

Léo Pereira, Karoline Lima e Tainá Castro Crédito: Reprodução

Uma briga tem movimentado as redes sociais nos últimos dias. De um lado, estão Karoline Lima e Léo Pereira. Do outro, Tainá Castro e Eder Militão. A treta já é comum - afinal, Militão tem uma filha com Karol e Léo foi casado com Tainá e é pai das duas crianças da influenciadora. Mas a polêmica entre as famílias voltou à tona depois que o jogador do Flamengo teria sido intimado pela Justiça a pagar a pensão dos filhos. Foi o estopim para uma série de acusações e exposições.

O zagueiro rubro-negro estaria enfrentando uma disputa judicial com a ex-mulher desde julho de 2023. O processo cobra o pagamento de mais de R$ 1 milhão referente a um acordo de partilha de bens. Também existiria um suposto atraso no pagamento da pensão dos filhos Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5. Caso o atleta não efetuasse o pagamento em 72 horas, ele poderia ser preso.

Léo Pereira foi comunicado da ordem judicial na tarde de quinta-feira (28). À revista Quem, os advogados do jogador falaram que ele "está em dia com todas as obrigações em favor de seus filhos, e nunca foi inadimplente com a pensão alimentícia dos mesmos", e que "as informações divulgadas não correspondem à verdade". Também informaram que o processo ainda corre sob segredo de Justiça.

Karoline defende Léo

O caso voltou a ganhar repercussão depois que Karoline Lima usou as redes sociais para defender o namorado, o jogador Léo Pereira, das acusações de negligência com os filhos - algo que ela própria já havia criticado em Militão, publicamente, no passado. Segundo Karol, a disputa judicial teria começado porque Tainá estaria incluindo mensalidades de um curso de Medicina, que não concluiu, no valor da pensão.

A influenciadora chegou a expor os valores: de acordo com prints de transferências bancárias, o zagueiro paga R$ 85,9 mil de pensão à mãe de seus filhos.

“Deixem eu falar umas verdades aqui”, disse Karol nos Stories. “Sabe o que realmente acontece? A bonita está cobrando mensalidades da faculdade que abandonou”. Ela ainda afirmou que a ex-companheira do atleta já teria recebido 50% dos bens na separação, mas continuaria “infernizando” a vida do casal.

Karol também acusou a modelo de ter usado cartões de crédito e até milhas aéreas de Léo para viagens pessoais. "Sabe por quê ele não fez o pagamento da faculdade? Abandonou, sim, mas tem mais: até um tempo atrás, ela estava com um cartão de crédito do Leonardo. Ela estava viajando para Madrid e lá, em lojinha de grife, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, comprou bolsinha... Ô, vida maravilhosa. Até as milhas do Leonardo ela estava usando para comprar passagens para a família e os amiguinhos dela para viajar".

Nos vídeos, a influenciadora ainda acusou Tainá de “passar a mão na cabeça” de Militão no cuidado com a filha do ex-casal, Cecília, chamando a postura de “desserviço” para mães solo. “Eu sei o que é pedir na Justiça para um pai que não quer oferecer nem 1% do que minha filha merece. Eu sei, e é o que estou fazendo até hoje. Não vou deixar essa mulher descredibilizar uma causa tão séria”, disse.

A resposta de Tainá

Tainá não deixou as acusações sem resposta. Em seu Instagram, negou ter pedido valores referentes à faculdade e explicou os gastos feitos no cartão de crédito, alegando que ocorreram antes da separação oficial, quando ainda mantinha uma conta conjunta com o jogador. “Não sei que sonho você está tendo com esse negócio de faculdade. O que foi designado foi um valor de R$ 10 mil para que eu pudesse me reestruturar no mercado de trabalho”, esclareceu.

Sobre o cartão e uso de milhas aéreas, reforçou: “Quando a gente é casada, a gente pode abrir algo que se chama conta conjunta. Então, tá aqui a foto do cartão que eu gastei. Esse cartão era meu, estava no meu nome". Ela completou dizendo que, na época não havia pensão fixada pelo juiz.

A modelo também trouxe à tona episódios do relacionamento com Léo Pereira. Disse que, grávida de três meses de Matteo, precisou buscar o atleta em uma casa noturna. “Precisei buscar dentro de um puteiro bêbado, onde eu quase perdi o nosso filho, e te achei depois jogado no chão da cozinha dormindo”, relatou, publicando ainda um vídeo do ex dormindo e roncando no chão da sala quando moravam juntos. "Um bêbado, um alcoólatra que bebe todo dia. Ó que nojo. Um jogador do Flamengo nesse estado, em plena segunda-feira, 4 horas da manhã".

Segundo ela, tamanho stress resultou em uma hemorragia severa, que poderia ter causado aborto espontâneo. "O hematoma [no útero] cresceu, ficou com dez centímetros, eu não podia pegar a Helena no colo, eu não podia fazer minhas atividades físicas, eu não podia nem subir as escadas, porque a médica falava para mim que se eu fizesse isso, eu poderia perder o meu filho".

Após o nascimento prematuro de Matteo e o período de UTI, a influenciadora contou que descobriu, pelas redes sociais, que o jogador havia ido a um baile funk durante a pandemia, enquanto ela ainda se recuperava do parto. "Nesse dia, fui para a igreja, quando voltei, o vídeo de você num baile cheio de mulher tinha saído. Você podia ter trazido riscos para nossos filhos e para mim, que estava no puerpério".

Tainá afirmou que cuida dos filhos sozinha no Brasil e que Léo Pereira passa em média seis dias por mês com eles. Ressaltou que, independentemente do valor, tem o direito de cobrar judicialmente o que é destinado às crianças. “Seja 100 ou 10 reais, é pensão para os filhos, e eu vou cobrar”, declarou.

Ela também disse que ainda não recebeu metade dos bens conquistados durante a união. “Recebi um valor inferior e, mesmo assim, ele não cumpriu o pagamento”, completou.

Irmão de Léo Pereira se manifesta