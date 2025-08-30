PERDEU TUDO?

Davi Brito coloca mansão de R$ 1,5 milhão à venda após vencer o BBB 24

Campeão do BBB investe em imóveis e projetos rurais para diversificar patrimônio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 19:50

Davi Brito coloca mansão de R$ 1,5 milhão à venda após vitória no BBB Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O campeão do BBB 24, Davi Brito, de 23 anos, decidiu colocar à venda a mansão que adquiriu com parte do prêmio do reality show. Localizada em Barra de Jacuípe, litoral de Camaçari, Bahia, a residência possui piscina, churrasqueira e vista privilegiada para o mar. Inicialmente anunciada por R$ 1,7 milhão, o imóvel agora está listado por R$ 1,5 milhão. Além da casa, Davi também está vendendo um duplex avaliado em R$ 1,7 milhão.

Com os R$ 2,9 milhões do prêmio, Davi investiu não apenas em imóveis para si, mas também em propriedades para sua mãe e para a irmã, Raquel. Ele inaugurou uma imobiliária em Salvador, com o objetivo de viver de renda e ampliar seus investimentos em terrenos e construções para aluguel.

Recentemente, o ex-BBB também adquiriu uma propriedade rural na capital baiana. A fazenda contará com criação de galinhas, cavalos e bois, além de áreas de pesca, oferecendo novas oportunidades de renda e diversificação de investimentos. “Cada aquisição tem como objetivo oferecer segurança à família e criar novas oportunidades de crescimento”, explicou Davi.