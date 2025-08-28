economia

Confira 5 dicas para mulheres que querem abrir o próprio negócio

Veja estratégias para evitar obstáculos e transformar seus projetos em histórias de sucesso

Dicas práticas ajudam mulheres empreendedoras a superarem desafios e obterem sucesso com seus projetos Crédito: Imagem: Jirapong Manustrong | Shutterstock

Ter o próprio negócio é o sonho daqueles que desejam conquistar independência, autonomia e a chance de transformar ideias em realidade. Para as mulheres, essa ambição vai além: é a oportunidade de romper barreiras e conquistar protagonismo em um mercado tão desafiador.

No Brasil, esse movimento já é expressivo: são mais de 10,35 milhões de mulheres empreendedoras, segundo dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o que corresponde a 34% de todos os empreendedores do país.

Ainda assim, conquistar espaço no mercado não é uma tarefa fácil e exige conhecimento, dedicação e disciplina. “Empreender é um ato de coragem, mas a coragem sem direção pode ser só um salto no escuro”, afirma Marcela Fujiy, fundadora da Be.Labs, uma aceleradora de negócios no Nordeste.

A seguir, ela compartilha 5 dicas práticas que foram essenciais em sua trajetória e que podem ajudar outras mulheres a transformarem seus projetos em histórias de sucesso. Confira!

1. Olhe para si

O que move você? Pense no que faria mesmo sem ganhar dinheiro, mas que, com estratégia , poderia se tornar sua fonte de renda.

2. Fique de olho nos problemas

Negócios bem-sucedidos resolvem problemas. O que falta na sua comunidade ou no seu mercado? O que pode ser feito melhor?

3. Teste pequeno e aprenda rápido

Você não precisa de um plano de negócios perfeito para começar. Valide sua ideia com quem pode ser seu cliente, observe a reação e ajuste o que for necessário.

Ter uma rede de apoio composta por mulheres que já passaram pelo mesmo caminho poupa tempo, dinheiro e frustração Crédito: Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

4. Não tente fazer tudo sozinha

Ter uma rede de apoio muda o jogo. Outras mulheres já passaram por esse caminho e aprender com elas poupa tempo, dinheiro e frustração.

5. Dê o primeiro passo

Os desafios existem: acesso a crédito, medo de errar, conciliar tudo ao mesmo tempo, lidar com o peso das expectativas. Mas se você espera o momento perfeito, ele nunca chega. O que faz a diferença é dar o primeiro passo e ajustar a rota no caminho.

Marcela Fujiy acredita que a força do empreendedorismo feminino é ampla e vai além de promover um retorno financeiro . “As mulheres transformam realidades por meio dos seus negócios. Elas não apenas movem a economia, mas também geram benefícios diretos para suas famílias e comunidades. A força das mulheres transforma e gera um empoderamento em cascata”, afirma.