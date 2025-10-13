INSATISFAÇÃO

Jerônimo Rodrigues é vaiado ao ser mencionado por prefeita durante festival em Mucugê

Governador teria chegado a evitar contato com o público no Sul da Bahia após onda de manifestações negativas do público durante festejos juninos

Pombo Correio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 05:00

Vaias ao governador Jerônimo Rodrigues estão se tornando cada vez mais frequentes Crédito: Joá Souza/GOVBA

Após ter sido efusivamente vaiado durante os últimos festejos juninos e no Dois de Julho, o governador Jerônimo Rodrigues voltou a experimentar a insatisfação da população baiana no Festival de Forró de Mucugê, na noite de sexta (10).. Desta vez, ao contrário do que se viu em outras situações, o governante nem estava presente no local. Bastou ter o seu nome citado pela prefeita do município na Chapada Diamantina, Ana Medrado, para as vaias tomarem conta da multidão. O governador tinha sido vaiado na mesma cidade no mês de junho, enquanto caminhava pelas ruas da cidade.

O episódio foi comentado pelo vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, no último sábado. Para o ex-prefeito de Salvador, o episódio reflete um sentimento crescente de insatisfação no estado. “Quando o povo quer mudança, não tem jeito. É Mucugê falando pela Bahia”, afirmou Neto, ao relacionar as reações do público ao desgaste de duas décadas de gestões petistas na Bahia.Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que parte da plateia começa a vaiar quando a prefeita cita o nome do governador Jerônimo Rodrigues.

No Dois de Julho, após ser bastante vaiado, o governador reconheceu que a festa da Independência da Bahia tem sempre um clima de disputa política. Jerônimo foi recebido com reprovações sonoras pelo público que acompanhava o cortejo na saída da Lapinha. As reações negativas a ele já tinham sido registradas em pelo menos quatro cidades baianas: Itabuna, Ipiaú, Livramento de Nossa Senhora e Mucugê.

Após ser vaiado em quatro cidades diferentes durante os festejos juninos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou a ser orientado para evitar a presença em público no São Pedro de Ipiaú. Segundo interlocutores que acompanharam a agenda do petista na cidade do sul do Estado, aliados de Jerônimo disseram a ele que havia um grande risco de novas vaias.

O governador participava do São Pedro no camarote da prefeita Laryssa Dias (PP) e desejava ir ao palco do evento para saudar o público, quando aliados na cidade dissuadiram o petista da ideia para evitar novas situações constrangedoras. Com isso, o governador evitou a presença e saiu da cidade irritado com a situação e com a divulgação das notícias sobre as vaias.

Em Itabuna, onde Jerônimo participou do Itapedro, tradicional evento de São Pedro na cidade. O governador foi vaiado quando subiu no palco. Ele chegou a emitir uma nota negando as vaias. Antes, o petista já havia sido vaiado pelo público em Livramento de Nossa Senhora, quando ele foi citado por uma banda que se apresentava nos festejos juninos da cidade. As vaias, segundo fontes governistas, fizeram Jerônimo evitar presença em público em Cruz das Almas.