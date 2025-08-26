Qual a diferença entre isotônico e energético?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Popular entre as pessoas que buscam uma vida mais saudável, as bebidas funcionais oferecem benefícios à saúde além da hidratação básica. Compostas por vitaminas, fibras, antioxidantes e compostos bioativos, estão na lista de quem pratica atividade física intensas ou prolongadas.
Isotônico e energético
Mesmo com a popularização dessas bebidas, muitas pessoas ainda confundem isotônicos e energéticos, acreditando que ambos servem para repor energia e melhorar o desempenho físico. Apesar de estarem disponíveis nas mesmas gôndolas de supermercados e academias, têm composições, finalidades e públicos-alvo bastante distintos, conforme explica a nutricionista e professora do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras, Silvana Alencar.
“A principal diferença entre as duas categorias está em seus componentes e no efeito que produzem no organismo. O isotônico é indicado principalmente para repor líquidos e sais minerais perdidos com o suor durante atividades físicas intensas ou de longa duração. Já o energético é formulado para estimular o sistema nervoso central, combatendo o cansaço mental e promovendo mais estado de alerta”, explica a especialista.
Isotônicos : compostos por água, sódio, potássio e carboidratos simples, os isotônicos têm como principal função hidratar e reequilibrar os níveis de eletrólitos no corpo. São indicados para atletas, praticantes de exercícios intensos ou pessoas que perderam muitos líquidos por febre, vômito ou diarreia.
Energéticos : ricos em cafeína, taurina, glucoronolactona, vitaminas do complexo B e açúcar, os energéticos têm como finalidade aumentar a concentração e o estado de vigília. Também consumidos por estudantes, profissionais que enfrentam longas jornadas, além de motoristas que enfrentam viagens longas.
De acordo com a nutricionista, quando usados de forma correta e com moderação, tanto isotônicos quanto energéticos podem trazer benefícios. “O problema está no consumo indiscriminado e sem orientação. Isotônicos, por exemplo, contêm açúcar e sódio e, em excesso, podem contribuir para ganho de peso e aumento da pressão arterial. Já os energéticos, devido à alta concentração de cafeína, podem provocar insônia, taquicardia, ansiedade e, em casos mais graves, arritmias cardíacas”, alerta a professora de nutrição.
Entre os cuidados, a nutricionista destaca que não se deve misturar energéticos com álcool, prática comum entre jovens, pois a combinação pode mascarar os efeitos da embriaguez e sobrecarregar o sistema cardiovascular.
A especialista lembra que energéticos não são indicados para crianças, gestantes, hipertensos ou pessoas com problemas cardíacos. “Antes de consumir qualquer uma dessas bebidas, é importante entender a sua real necessidade e consultar um nutricionista. O que é funcional para um pode ser prejudicial para outro”, aponta Silvana Alencar.
Disponíveis em mercados, os isotônicos podem ser encontrados em versões líquidas, em pó ou em cápsulas . Há também opções sem açúcar, voltadas para quem tem restrição calórica. Os energéticos, geralmente são em latas ou shots concentrados, com opções zero açúcar, com ou sem cafeína, e até com adição de aminoácidos e vitaminas.
