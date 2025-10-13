Emprego: Salvador tem 499 vagas para nível médio e superior nesta segunda (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 06:16
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 499 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (13). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Gerente de Hortifrúti
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de Açougue
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de Peixaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.679,23 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.679,23 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática
Salário: R$1.590,00 + benefícios
20 vagas
Assistente administrativo (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: R$2.156,53 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, boa dicção e conhecimento em informática
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Auxiliar administrativo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office e experiência com notas fiscais
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja (tarde/noite)
Salário: R$1.872,85 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade de horário e para pegar peso. Vaga zoneada para moradores de Sete de Abril e adjacências
Salário: A combinar + benefícios
50 vagas
Auxiliar de delivery
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Salário: R$1.590,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com restaurante e disponibilidade de horário
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Pedreiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Ajudante comum (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso
Salário: R$1.651,33 + benefícios
4 vagas
Montador de estruturas metálicas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência em metalurgia, solda MIG e eletrodo, montagem e cortes
Salário: R$2.200,00 + benefícios
4 vagas
Ajudante prático em metalurgia (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso
Salário: R$1.933,20 + benefícios
4 vagas
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso, faixa etária de 18 a 21 anos
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de rouparia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
6 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
3 vagas
Vendedor interno (vaga para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática e técnicas de vendas, CNH A/B é diferencial
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Armador de ferragem (vaga temporária de 120 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Operador de empilhadeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de extrusor
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de valvuladeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais e trabalhar tarde/noite
Salário: R$2.477,09 + benefícios
25 vagas
Agente de prevenção de perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais
Salário: R$1.775,75 + benefícios
50 vagas
Atendente de padaria e fatiados
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de monitoramento (CFTV)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência recente (2023 a 2025), curso na área e disponibilidade para fechamento de loja
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.638,01 + benefícios
1 vaga
Chefe de funilaria e pintura
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, curso técnico em mecânica
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, CNH B e curso de mecânica
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Fiscal de loja
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Chefe de oficina mecânica
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, argumentação, habilidade em vendas e atendimento, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula
Salário: A combinar + benefícios
60 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, argumentação, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula
Salário: A combinar + benefícios
75 vagas
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Cobrador de transporte (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência
Salário: A combinar + transporte
20 vagas
Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
13 vagas