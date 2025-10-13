OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 499 vagas para nível médio e superior nesta segunda (13)

Salários são de até R$ 2,4 mil

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 06:16

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 499 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (13). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Curiosidades sobre entrevista de emprego 1 de 6

Confira as vagas:

Gerente de Hortifrúti

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de Açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de Peixaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.679,23 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.679,23 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática

Salário: R$1.590,00 + benefícios

20 vagas

Assistente administrativo (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: R$2.156,53 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, boa dicção e conhecimento em informática

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Auxiliar administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office e experiência com notas fiscais

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja (tarde/noite)

Salário: R$1.872,85 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade de horário e para pegar peso. Vaga zoneada para moradores de Sete de Abril e adjacências

Salário: A combinar + benefícios

50 vagas

Auxiliar de delivery

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.590,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com restaurante e disponibilidade de horário

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Pedreiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Ajudante comum (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso

Salário: R$1.651,33 + benefícios

4 vagas

Montador de estruturas metálicas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência em metalurgia, solda MIG e eletrodo, montagem e cortes

Salário: R$2.200,00 + benefícios

4 vagas

Ajudante prático em metalurgia (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso

Salário: R$1.933,20 + benefícios

4 vagas

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso, faixa etária de 18 a 21 anos

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de rouparia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

6 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

3 vagas

Vendedor interno (vaga para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática e técnicas de vendas, CNH A/B é diferencial

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Armador de ferragem (vaga temporária de 120 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Operador de empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de extrusor

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de valvuladeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais e trabalhar tarde/noite

Salário: R$2.477,09 + benefícios

25 vagas

Agente de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais

Salário: R$1.775,75 + benefícios

50 vagas

Atendente de padaria e fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Atendente de balcão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de monitoramento (CFTV)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência recente (2023 a 2025), curso na área e disponibilidade para fechamento de loja

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.638,01 + benefícios

1 vaga

Chefe de funilaria e pintura

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, curso técnico em mecânica

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, CNH B e curso de mecânica

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Fiscal de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Chefe de oficina mecânica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, argumentação, habilidade em vendas e atendimento, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula

Salário: A combinar + benefícios

60 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, argumentação, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula

Salário: A combinar + benefícios

75 vagas

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

7 vagas

Lavador de roupa (escala industrial)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

7 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Cobrador de transporte (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência

Salário: A combinar + transporte

20 vagas

Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios