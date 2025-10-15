Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 05:02
Marcelo de Jesus Silva, conhecido pelo apelido de Chucky devido à sua estatura de 1,28 m e suposta similaridade ao "Brinquedo Assassino", marcou a história do crime na Bahia com uma trajetória violenta. Ele integrava um grupo de extermínio ligado ao traficante João Teixeira Leal, o Jão, um dos mais influentes de Pirajá, de quem era o "braço direito". Ao longo de sua "carreira" criminosa, Marcelo participou de mais de 20 assassinatos, além de estar envolvido em tráfico de drogas, roubo e ações do grupo de extermínio.
Entre os crimes mais notórios está o triplo homicídio de 2006 em Alto do Cabrito, Salvador, que vitimou Junê Péricles dos Santos Santana, Igor Leonardo Cruz da Silva e Joílson dos Santos Santana, todos ligados ao tráfico de drogas. Marcelo de Jesus Silva integrava o grupo de extermínio de Jão, composto por sete homens responsáveis pelos assassinatos. O grupo foi capturado em março de 2007 pelo Grupo Especial de Repressão a Crimes de Extermínio (antigo Gerce), com base em relatos de parentes das vítimas.
Os criminosos mais perigosos na mira da SSP
Marcelo também ficou conhecido por sua astúcia em escapar da polícia. Em uma ocasião, escondeu-se na carcaça de um telefone público para evitar a prisão. Em outra, foi carregado nos ombros por um comparsa para atirar com uma metralhadora. Um episódio que se tornou quase lendário, relatado pelo Extra, descreve como ele passou despercebido durante uma operação: quando questionados se o criminoso havia escapado, um policial teria dito: “Só um anão passou”, e outro completou: “O anão era o cara!”. O preconceito baseado em sua baixa estatura ajudou Marcelo a fugir.
A vida de Marcelo terminou de forma violenta. Em 3 de dezembro de 2010, ele foi assassinado por traficantes rivais na região da Lagoa da Paixão. O corpo apresentava sinais de tortura, com os braços decepados e o rosto desfigurado, e foi pendurado de cabeça para baixo em um contêiner de lixo. A polícia acredita que o homicídio tenha ocorrido após ele cometer roubos na área.
O caso de Chucky virou até podcast fora do Brasil. No final do ano passado, o programa Morning Cup of Murder ("Xícara Matinal de AssassinatO", em tradução livre) fez um episódio falando do criminoso baiano. "Um homem que fez um nome para si mesmo por sua aparência e sua tendência para a violência".