CRIME

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Trajetória criminosa terminou com execução brutal

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 05:02

Marcelo de Jesus Silva, conhecido pelo apelido de Chucky Crédito: Reprodução

Marcelo de Jesus Silva, conhecido pelo apelido de Chucky devido à sua estatura de 1,28 m e suposta similaridade ao "Brinquedo Assassino", marcou a história do crime na Bahia com uma trajetória violenta. Ele integrava um grupo de extermínio ligado ao traficante João Teixeira Leal, o Jão, um dos mais influentes de Pirajá, de quem era o "braço direito". Ao longo de sua "carreira" criminosa, Marcelo participou de mais de 20 assassinatos, além de estar envolvido em tráfico de drogas, roubo e ações do grupo de extermínio.

Entre os crimes mais notórios está o triplo homicídio de 2006 em Alto do Cabrito, Salvador, que vitimou Junê Péricles dos Santos Santana, Igor Leonardo Cruz da Silva e Joílson dos Santos Santana, todos ligados ao tráfico de drogas. Marcelo de Jesus Silva integrava o grupo de extermínio de Jão, composto por sete homens responsáveis pelos assassinatos. O grupo foi capturado em março de 2007 pelo Grupo Especial de Repressão a Crimes de Extermínio (antigo Gerce), com base em relatos de parentes das vítimas.

Os criminosos mais perigosos na mira da SSP 1 de 17

Marcelo também ficou conhecido por sua astúcia em escapar da polícia. Em uma ocasião, escondeu-se na carcaça de um telefone público para evitar a prisão. Em outra, foi carregado nos ombros por um comparsa para atirar com uma metralhadora. Um episódio que se tornou quase lendário, relatado pelo Extra, descreve como ele passou despercebido durante uma operação: quando questionados se o criminoso havia escapado, um policial teria dito: “Só um anão passou”, e outro completou: “O anão era o cara!”. O preconceito baseado em sua baixa estatura ajudou Marcelo a fugir.

A vida de Marcelo terminou de forma violenta. Em 3 de dezembro de 2010, ele foi assassinado por traficantes rivais na região da Lagoa da Paixão. O corpo apresentava sinais de tortura, com os braços decepados e o rosto desfigurado, e foi pendurado de cabeça para baixo em um contêiner de lixo. A polícia acredita que o homicídio tenha ocorrido após ele cometer roubos na área.