ASTROLOGIA

Dinheiro e amor: Leão, Libra e mais 3 signos vão viver semana de sorte

Veja se o seu signo está entre os favorecidos

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:25

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A sorte está no ar, e o céu promete uma virada positiva para cinco signos que terão dias cheios de oportunidades, boas notícias e até reencontros felizes. A energia da semana é de fluidez e recompensa: tudo o que vinha emperrado começa a andar, e o universo abre as portas para conquistas inesperadas.

Se você vinha enfrentando atrasos, inseguranças ou dúvidas, prepare-se: a maré vai mudar. Os astros indicam expansão, sorte financeira, brilho pessoal e novas chances no amor. Veja se o seu signo está entre os favorecidos.

Leão

Depois de um período de cansaço e estagnação, Leão volta a brilhar. A sorte chega junto com o reconhecimento que você esperava há tempos. Um projeto pode finalmente sair do papel, e o amor também promete emoções intensas. O segredo é não duvidar da própria luz, o que você faz com coração vai render frutos.

Libra

A semana é de equilíbrio e boas alianças. Parcerias profissionais se fortalecem e uma notícia ligada a dinheiro pode surpreender positivamente. No amor, há sorte em novos encontros e reconciliações. Libra vai sentir que o universo está devolvendo tudo o que fez com gentileza e paciência.

Sagitário

A sorte sorri para quem nunca parou de acreditar. Sagitário entra em um ciclo de expansão e realizações, especialmente no trabalho e nos estudos. Viagens, convites ou boas oportunidades podem surgir do nada. A sensação é de estar no lugar certo, na hora certa. Aproveite sem medo.

Aquário

Aquário vai sentir que o vento virou. Problemas que pareciam sem solução começam a se desfazer com leveza. A sorte chega através de pessoas, um encontro, uma conversa ou até uma ajuda inesperada pode mudar o rumo da semana. É tempo de abrir espaço para o novo e confiar mais nas sincronicidades.

Peixes

O universo reserva boas surpresas para Peixes. A energia da sorte está em tudo: nas finanças, no amor e até nos pequenos gestos. Um presente inesperado, um convite ou uma boa notícia podem iluminar seus dias. Aproveite o momento para agradecer e se conectar com o que faz seu coração vibrar.

