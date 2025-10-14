Acesse sua conta
Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Padre afirma que a mulher pediu para usar um quarto externo para trocar de roupa e tomar banho

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:50

Padre e noiva de fiél estavam juntos Crédito: Reprodução

escândalo que tomou conta de Nova Maringá (MT) ganhou um novo capítulo. Depois do vídeo viral que mostrou o padre Luciano Braga Simplício sendo flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial, um áudio atribuído ao religioso começou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (14). Nele, o padre tenta se justificar, dizendo que tudo não passou de um mal-entendido.

No áudio, o padre afirma que a mulher pediu para usar um quarto externo para trocar de roupa e tomar banho, já que tinha trabalhado na igreja pela manhã. “Ela brincou: ‘padre, eu vou dormir ali’, e eu disse que era pra ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha, e o menino [noivo] tinha viajado”, diz o trecho da gravação.

A tentativa de explicação, porém, não convenceu os moradores da pequena cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, onde o caso virou o principal assunto da semana. Nas redes sociais, os comentários vão de piadas sobre “a pia da confissão” a críticas duras sobre o comportamento do religioso.

Enquanto o áudio se espalha, a Diocese de Diamantino confirmou que abriu uma investigação canônica sobre a conduta do padre. Em nota, a instituição afirmou que “todas as medidas previstas estão sendo tomadas” e pediu “compreensão e oração dos fiéis”.

O padre ainda não se pronunciou publicamente sobre o episódio, mas o caso segue rendendo memes, reações e uma enxurrada de teorias. Em Nova Maringá,o escândalo da casa paroquial segue repercutindo como a fofoca mais comentada do momento.

