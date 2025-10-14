PEGOU AR

VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

Entenda a confusão envolvendo o âncora do Jornal Nacional

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:33

William Bonner deixa o JN após 29 anos Crédito: Sergio Zalis/TV Globo

O clima esquentou no mundo da TV! O apresentador Neto, da Band, perdeu a paciência e detonou William Bonner ao vivo nesta terça-feira (14), após o âncora do Jornal Nacional ironizar a emissora durante o evento de lançamento da nova programação da Globo para 2026.

Na ocasião, Bonner comemorou o retorno da Fórmula 1 à Globo com um comentário que soou como provocação. “Porque no ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. Vocês sabem o que é a Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo…”, brincou o jornalista, arrancando risadas do público.

A piada, no entanto, não caiu bem na Band, e muito menos em Neto. Visivelmente irritado, o ex-jogador usou seu programa Os Donos da Bola para responder. “William Bonner, pra que você ser tão babaca, tão idiota? Você lê TP, né? Eu não leio TP, eu sou analfabeto, o que eu falo sou eu”, disparou.

O apresentador seguiu o desabafo em tom ainda mais duro: “Por que você é escroto desse jeito? Por que foi tão indelicado com a Fórmula 1 na Band? Você, que dá uma de gostoso, de bonzão, vem querer desprezar a Band pra se valorizar?”.

Neto ainda admitiu que a emissora ficou triste por perder os direitos de transmissão da Fórmula 1, mas destacou que a Band não tem como competir com o poder financeiro da Globo. “A gente não faz esporte pensando em bilhões. Todos nós estamos tristes, mas não dá pra competir com o poder de vocês. O dinheiro fala mais alto.”

Nas redes sociais, muitos internautas ficaram do lado do apresentador da Band. “Se hoje a F1 voltou a ter audiência no Brasil, foi graças à Band”, comentou um usuário. Outro ironizou: “Bonner debocha, mas esquece que o sucesso voltou quando saiu da Globo”.